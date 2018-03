Plus de billets subventionnés pour les résidents des régions

L’industrie aérienne souhaite que les investissements de 173 millions $ prévus dans le plus récent budget Leitao pousseront les Québécois des régions à voyager davantage par avion.

Québec consacrera notamment 40 millions $ sur cinq ans pour améliorer son programme de réduction des tarifs aériens, qui sera désormais accessible aux résidents des régions du Saguenay – Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de l’ensemble de la Côte-Nord.

À partir du 1er avril, ceux-ci auront droit à un remboursement de 30 % du coût de leurs billets d’avion, jusqu’à concurrence de 500 $ par année.

Le programme sera également plus généreux pour les habitants des régions qui en bénéficiaient déjà, notamment les Îles-de-la-Madeleine, l’île d’Anticosti, la Basse-Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Dans leur cas, le remboursement atteindra désormais de 40 à 60 %, pour un maximum de 1500 à 3000 $ par année.

«Créer un réflexe»

«Les gens vont être davantage en mesure de prendre l’avion, se réjouit le maire de Gaspé, Daniel Côté. Ça va aider à créer un réflexe, à faire perdre l’habitude de sauter dans son auto pour faire huit ou dix heures de route.»

Avec cette injection de 8 millions $ par année, le gouvernement prévoit que 35 000 personnes de plus utiliseront le programme pour voyager. Le PDG de l’Association québécoise du transport aérien (AQTA), Jean-Marc Dufour, note toutefois que le budget actuel du programme, qui est d’environ 1 millions $ par année, n’est pas utilisé entièrement.

Québec a en outre mis 22,5 millions $ de côté pour aider les petits transporteurs à maintenir et à créer des liaisons aériennes, 10 millions pour le futur programme «Découvrons notre Québec», qui aura pour but de permettre aux Québécois de «visiter les régions à plus faible coût», ainsi que 100 millions pour mettre à niveau les aéroports régionaux, y compris ceux qui n’accueillent pas de vols réguliers.

«On parle d’allongement et de pavage de pistes, d’éléments de signalisation, d’éclairage, d’équipements électroniques d’approche», énumère Romain Girard, directeur général du Conseil des aéroports du Québec.

Coûts

L’intention avouée du gouvernement est que ces mesures, qui découlent du Sommet sur le transport aérien régional tenu cet hiver, entraînent la mise sur pied de «nouveaux acteurs» sur le marché et la réduction des prix des billets d’avion.

M. Dufour, de l’AQTA, estime toutefois que le Québec compte suffisamment de transporteurs aériens à l’heure actuelle pour bien desservir le territoire, et il reste vague quant à une éventuelle baisse des tarifs.

«Est-ce que les divers frais que les transporteurs doivent verser aux aéroports et aux gouvernements vont diminuer ?» demande-t-il.

Le transport aérien régional au Québec

1100 vols par semaine

35 000 sièges par semaine

125 appareils

Source: Association québécoise du transport aérien