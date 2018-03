Québec garde le cap sur les travaux bénévoles dans les écoles

Québec maintient l’assouplissement des règles permettant les travaux bénévoles dans les écoles, même si une commission scolaire a plutôt décidé de les interdire.

La ministre responsable du Travail, Dominique Vien, a indiqué jeudi qu’elle n’avait pas l’intention de reculer. En novembre, elle présentait de nouvelles règles qui donnent plus de flexibilité dans les travaux de construction à réaliser dans les édifices publics, en permettant notamment à des parents bénévoles de faire une corvée de peinture dans une école.

Les assouplissements avaient été décrétés à la suite d’un incident survenu dans une école de Saint-Sébastien, en Montérégie, qui avait fait grand bruit. Les travaux de peinture entrepris par des parents bénévoles avaient été décrétés illégaux par la Commission de la construction du Québec, ce qui avait poussé Québec à revoir les règles en place.

Or les travaux de peinture qui ont été faits bénévolement l’an passé doivent maintenant être refaits, puisque la peinture s’est écaillée à quelques endroits, si bien que la commission scolaire des Hautes-Rivières a décidé d’interdire les travaux bénévoles dans ses établissements, sauf exception, rapportait Le Journal jeudi.

Malgré cette décision, Québec maintient le cap. «Nous, on vient les permettre (les travaux bénévoles), sous certaines conditions en les encadrant, mais on ne les rend pas obligatoires, a indiqué la ministre Vien. On a dit que c’était une question de gros bon sens.»

La ministre estime que la décision de la commission scolaire des Hautes-Rivières, dont elle ne connaît pas les détails, relève de la «régie interne»