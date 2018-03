L’entreprise Erie Meat Products procède au rappel de croquettes de poulet de la marque Harvest Creek, car ce produit pourrait avoir été contaminé par la bactérie Salmonella.

Le produit visé par le rappel porte le nom «croquettes de poulet - non cuites - escalopettes panées» et a été vendu au Québec, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, et au Nouveau-Brunswick, au format 2 x 1 kg (CUP 8 29810 93350 2 - CODES BB\MA 18-OC 11).

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a indiqué dans un communiqué que les aliments contaminés par la bactérie Salmonella peuvent entraîner plusieurs problèmes de santé, dont la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.

Les personnes en possession de ce produit sont invitées à le jeter ou à le retourner en magasin.

L’ACIA souligne que ce rappel découle d’ «une enquête sur une éclosion de maladie chez l’humain».