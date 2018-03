Réclamations pour des produits de Johnson & Johnson pour bébé

Les consommateurs canadiens ayant déjà acheté des produits pour le bain Beau Dodo de l’entreprise américaine Johnson & Johnson peuvent recevoir jusqu’à 15 $ en enregistrant une réclamation d’ici le 6 avril prochain, dans le cadre d’un recours collectif.

Une entente à l’amiable a été approuvée vendredi dernier par la Cour supérieure du Québec pour une action collective concernant l'étiquetage de certains de ces produits.

«Le demandeur [...] soutenait que Johnson & Johnson Inc. a mal étiqueté certains de ses produits pour le bain Beau Dodo en les décrivant chacun comme étant «éprouvé en clinique» pour aider les bébés à mieux dormir», peut-on lire dans un communiqué.

Les consommateurs, résident au Canada, et qui ont acheté un des produits admissibles décrits ci-bas, entre le 1er juillet 2010 et le 23 mars 2018 ont jusqu’au 6 avril pour soumettre une réclamation et ainsi obtenir un remboursement de 3 $ pour chaque produit, jusqu’à concurrence de cinq produits par ménage. Aucune preuve d’achat n’est requise, souligne-t-on.

Les produits concernés sont les suivants: Johnson's lotion pour bébés Beau Dodo; Johnson's bain pour bébés Beau Dodo; Johnson's bain moussant pour bébés Beau Dodo; Johnson's bain moussant nettoyant pour bébés Beau Dodo; Johnson's nettoyant beau dodo pour bébés; Johnson's nettoyant crémeux pour bébés Beau Dodo; et Johnson's BEDTIME Touch Massage Gel.

En juillet 2015, le demandeur, Mathieu Licari, avait déposé une requête en autorisation d’exercer une action collective qui avait reçu l’aval du tribunal en septembre 2016.