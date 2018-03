Un gaz hautement explosif et nocif dans les égouts

Les pompiers de la Ville de Saguenay ont été appelés à intervenir sur la rue Victoria dans l'arrondissement de la Baie pour de fortes odeurs d'oeufs pourris qui s'échappaient d'une conduite d'égouts qui est directement liée à la fromagerie Boivin.

L'odeur était tellement forte que des citoyens de la rue Victoria se sont plaints à la Ville. Il semble que l'odeur se propageait jusqu’à dans leur résidence les empêchant parfois de dormir.

Les pompiers ont fait une lecture des gaz dans la conduite et ils ont découvert la présence anormale de sulfure d'hydrogène, un gaz hautement explosif et nocif pour la santé. Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, la concentration de gaz retrouvée était 10 fois plus importante que la limite permise.

Ce gaz résulte du déversement des eaux usées de la fromagerie qui contient des résidus de la production du fromage. Il y a quelques semaines, la Ville avait interdit à la fromagerie de continuer de déverser dans cette conduite.

La Ville a donc décidé d'agir. Les travaux publics ont installé une valve sur le réseau des égouts municipaux pour le protéger contre les déversements de la fromagerie.

L'administration de la fromagerie affirme que le déversement est accidentel et que des employés corrigent présentement le tir.

Les citoyens du secteur se plaignaient depuis plusieurs années que ce soit par téléphone ou par courriel. L'odeur était devenue insupportable depuis quelques semaines.