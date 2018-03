Une première nomination au Gala Artis pour Ludivine Reding

La prestation époustouflante de la jeune comédienne Ludivine Reding dans la série «Fugueuse» lui a valu sa première nomination au prochain Gala Artis, qui se déroulera le 13 mai.

«Ça me fait vraiment plaisir. C’est tellement un rôle important pour moi», a déclaré la Fanny de «Fugueuse», en larmes, lorsque Gino Chouinard lui a appris la bonne nouvelle.

«De pouvoir faire un divertissement et en même temps dénoncer quelque chose et aider des gens, c’est la plus belle chose. Et que ce soit reconnu, ça me fait vraiment plaisir», a ajouté la comédienne de 21 ans.

Ludivine Reding, avec sa performance dans la populaire série «Fugueuse», n’est pas la seule à obtenir une première nomination dans la catégorie «Rôle féminin – séries dramatiques saisonnières».

La comédienne Sophie Desmarais a également appris, jeudi matin, lors de l’émission «Salut! Bonjour», qu’elle était nommée pour une première fois au Gala Artis pour son rôle dans «L’imposteur».

Bien qu’elle animera le gala en compagnie de Jean-Philippe Dion, Maripier Morin pourrait remporter un premier Artis pour son animation du jeu télévisé «Face au mur» et de son talk-show «Maripier».

Deux artistes sont nommés pour la première fois dans la catégorie «Émissions jeunesse».

Le travail de Pier-Luc Funk, dans «Le chalet», «Code G», «Code F rencontre Code G» et «Med» pourrait lui mériter un trophée, tout comme celui de Pascal Morrissette, pour son animation de «Cochon-dingue», pourrait être récompensé.

Pour ses rôles dans «Faits divers» et «Les pays d’en haut», le comédien Fabien Cloutier pourrait remporter son tout premier trophée, car il est nommé dans la catégorie «Rôle masculin – Séries dramatiques saisonnières».

Du côté des émissions de service, l’animateur Pierre-Yves McSween a été informé de sa première nomination au Gala Artis pour son émission «L’indice McSween».

Ne manquez pas la 33e édition du Gala, le 13 mai prochain, sur les ondes de TVA.