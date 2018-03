Une sans-papiers serait harcelée par des agents frontaliers

Les proches d’une Guatémaltèque sans-papiers soutiennent que leur amie en détention a été harcelée par des agents frontaliers puisqu’elle a été fortement médiatisée depuis son arrestation.

Lucy Francineth Granados a évité une expulsion vers son pays d’origine en début de semaine après s’être évanouie. Toujours en détention, la nouvelle date de son renvoi a été fixée au 13 avril prochain.

«Le seul moment où elle voit de la lumière, c’est quand on lui rend visite, a confié la larme à l’œil Viviana Medina, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI). Les agents frontaliers la suivent au pas, elle n’est jamais seule et ils la harcèlent parce qu’elle est médiatisée. Elle est traitée comme une criminelle, même si ce n’est pas le cas.»

Mme Medina a ajouté que certains agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont carrément demandé de façon menaçante à Mme Granados «T’es qui toi pour être médiatisée?» ou «T’es qui toi, pourquoi les gens se mobilisent pour toi ?» à plusieurs reprises.

Plus de détails sur le harcèlement qu’aurait subi par Mme Granados seront communiqués durant un prochain point de presse avec ses proches et des spécialistes de la santé mentale.

Dominique McNeely, porte-parole pour l'Agence des services frontaliers du Canada, devait commenter ces accusations de harcèlement auprès du «24 Heures», mais il s’est finalement désisté à la dernière minute.

Santé inquiétante

D’ici là, l’entourage de Lucy Francineth Granados s’inquiète pour l’état mental de la Guatémaltèque qui se détériore au fil des semaines.

«Lucy m’a appelé hier, a raconté Alonso Gamarra, membre de Solidarité sans frontières. Mon amie est présentement traitée avec cruauté, elle devient tranquillement désorientée depuis son arrestation qui a été violente. Elle n’est même pas capable de terminer une phrase sans pleurer.»

Lucy Francineth Granados en chiffres

- 2009: arrivée au Canada

- 2012: demande d’asile refusée

- 2017: Dépose une demande de résidence permanente

- 20 mars 2018: mise en détention à Laval

- 25 mars 2018: expulsion annulée après s’être évanouie

- 13 avril 2018: nouvelle date de son renvoi