25% des vols d'Air France annulés en raison d'une grève

Le personnel de la compagnie aérienne Air France était de nouveau appelé à faire grève pour de meilleurs salaires vendredi, un troisième arrêt de travail en plus d'un mois qui a conduit à l'annulation d'un quart des vols.

Le trafic était conforme aux prévisions vendredi matin, soit 76% de vols maintenus, a indiqué un porte-parole. Jeudi, la direction prévoyait d'assurer 80% des vols long-courriers et autant de court-courriers, à l'aéroport parisien d'Orly et en province, ainsi que 70% des moyen-courriers au départ et vers l'aéroport de Roissy.

À Nice Côte-d'Azur, la moitié des vols Air France (filiale Hop! comprise) étaient annulés, selon les prévisions de la deuxième plateforme aéroportuaire française.

Selon une première estimation de la direction, 31,6% des pilotes, 28,3% des hôtesses et stewards, 20,4% des personnels au sol ont cessé le travail. Les chiffres définitifs seront connus dans la soirée, a indiqué le porte-parole de la direction, des salariés pouvant se déclarer grévistes au moment de leur prise de poste.

À l'appel de plusieurs organisations syndicales, un rassemblement était prévu vers 08H00 GMT près du siège de la compagnie aérienne, à Roissy, au nord de Paris.

Ces syndicats ont mené deux grèves les 22 février et 23 mars et en ont programmé deux autres, les 3 et 7 avril, pour obtenir une augmentation générale de 6%.

Ils jugent insuffisante la politique salariale de l'entreprise, au regard des efforts passés et des bons résultats réalisés l'an dernier. La direction affirme ne pas pouvoir offrir plus sans fragiliser sa croissance.

Malgré l'absence d'accord majoritaire avec les syndicats, la direction a décidé d'appliquer une augmentation générale -la première depuis 2011- de 0,6% au 1er avril et 0,4% au 1er octobre, ainsi qu'une enveloppe d'augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté...) de 1,4% dédiée aux personnels au sol.