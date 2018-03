À 50 ans, Céline reste la fierté de la famille Dion

Céline Dion, qui célèbre ses 50 ans, demeure la fierté des membres de sa famille au Québec.

À l’occasion de ce jalon dans la vie de la diva, Denis Lévesque s’est entretenu avec sa soeur Claudette.

Visionnez ci-dessus l'entrevue complète de Claudette Dion avec Denis Lévesque.

«On n'a pas vu le temps passer. Ça passe tellement vite. On la sent loin aussi, même si elle est dans nos coeurs. 50 ans, ce n'est pas croyable!», lance Claudette Dion d’entrée de jeu.

Les Québécois ont un peu l’impression que Céline Dion fait partie de leur famille tellement ils l’ont côtoyée au fil des ans. Et les proches de Céline comprennent cette réalité.

«C'est cette fierté aussi qui nous habite, de savoir qu’elle était aimée partout, qu'elle était adulée partout. (...) Elle n’est plus petite, mais c'est encore notre petite fille de Charlemagne qui continue de grandir, de grandir et de s'accomplir! C'est vraiment une espèce de grande fierté partout à travers le monde», explique Claudette.

La plupart des souvenirs au sujet de Céline concernent la chanson. Céline chantait dès qu’elle en avait l’occasion.

«Du plus loin que je me souvienne, elle chantait. Debout sur la table avec une brosse à cheveux, n'importe quoi, elle bougeait bien. On savait depuis toujours qu'elle voulait faire ça.»

Claudette a remarqué que sa sœur a pris de l’assurance dans la gestion de sa carrière depuis la mort de son époux René Angelil. Elle a touché au domaine de la mode notamment.

«Elle l'a dit d'ailleurs, c'est moi le patron! Je la crois, je sais qu'elle a beaucoup de caractère, beaucoup d'idées, beaucoup de flair et beaucoup de goût. Je me suis dit, elle a tellement eu de bagages du temps qu'elle était avec René», explique Claudette.

Au sujet de ses ennuis de santé qui ont forcé l’annulation de spectacles ces dernières années, Claudette n’ose pas trop s’avancer.

«Les oreilles, ça va un peu avec la gorge donc ce n'est pas surprenant. Mais elle et tellement bien entourée. De lui donner une belle journée d'amour comme on le fait aujourd'hui tout le monde, de lui envoyer du positif, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire.»

Céline reste très proche de sa mère qui a eu 91 ans le 20 mars dernier. Celle qu’on surnomme «Maman Dion» a passé le mois de janvier à Las Vegas en compagnie de sa cadette et de ses petits-enfants.