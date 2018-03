10 moments marquants de la carrière de Céline Dion

À l’occasion du 50e anniversaire de Céline Dion, le Québec Matin revient sur les moments marquants de la carrière de la diva québécoise.

1981: Céline Dion apparaît pour la première fois à la télévision à l’émission de Michel Jasmin, elle y interprète la chanson «Ce n’était qu’un rêve».

1988: la Suisse remporte le concours Eurovision grâce à l’interprétation de la chanson «Ne partez pas sans moi» par Céline Dion.

1991: la chanteuse interprète la chanson thème du film «Beauty and the Beast» en duo avec Peabo Bryson. La pièce remporte l’Oscar et le Golden Globe de la meilleure chanson originale ainsi que deux Grammys.

1996: à 28 ans, Céline Dion participe au spectacle d’ouverture des Jeux olympiques d’Atlanta et interprète la chanson «The Power of the Dream» accompagnée par David Foster au piano devant 3,5 milliards de téléspectateurs.

1998: la chanson «My heart will go on» du film «Titanic», interprétée par Céline Dion, rafle l’Oscar de la meilleure chanson originale. La diva l’interprète lors du gala.

2003: Céline Dion commence sa résidence au Colosseum du Ceasars Palace, à Las Vagas. Depuis, plusieurs artistes ont imité la diva québécoise, dont Britney Spears, Elton John et Mariah Carey.

2004: Céline Dion est immortalisée à Hollywood et reçoit son étoile sur Walk of Fame le 6 janvier de l’année 2004. C’est la seule chanteuse québécoise à avoir réussi cet exploit.

2005: à la suite du passage de l’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans, Céline Dion interpelle le président des États-Unis George W. Bush et dénonce l’inaction des autorités américaines. «Take a kayak», lance la chanteuse en entrevue avec Larry King. Un moment télévisuel qui a marqué les esprits et dont tout le monde se souvient encore aujourd’hui.

2008: Céline Dion et Ginette Reno font vibrer les Plaines d’Abraham pendant les célébrations du 400e de Québec en interprétant «Un peu plus haut, un peu plus loin». La foule est évaluée à 200 000 personnes.

2017: déjà fort occupée, Céline Dion lance sa propre collection de sacs à main et d’accessoires.

