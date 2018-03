Du chocolat en forme de poisson pour Pâques un 1er avril

Comme il est assez rare que la fête de Pâques tombe un 1er avril, une chocolaterie artisanale de Trois-Rivières a décidé de marquer le coup.

Elle a confectionné des produits en forme de diodon et de brochet qui supplantent pratiquement le traditionnel lapin et les cocos.

On a poussé l'originalité jusqu'à présenter les brochets en chocolat dans un traditionnel emballage de «fish and chips». Il y a 62 ans que Pâques n'a pas coïncidé avec le premier jour du mois d'avril. C'était en 1956.

La Chocolaterie Samson avait prévu le coup en commandant dès l'an dernier des moules en forme de poissons.

«C'est le fun. Il y a beaucoup de pêcheurs. J'ai fait des pièces. Hier (jeudi) j'avais fait huit pièces géantes qui étaient déjà vendues. On en fait beaucoup et il nous reste une grosse commande à remplir pour des buffets. Donc c'est l'engouement des poissons cette année», indique avec amusement la chocolatière Nancy Samson qui vit dans sa boutique la période la plus achalandée de l'année.

Des clients faisaient d'ailleurs la file devant sa porte avant l'heure d'ouverture du commerce, vendredi. Pour répondre à la demande, il a fallu poursuivre la fabrication une partie de la nuit (de jeudi à vendredi). La même chose était prévue pour la nuit de vendredi à samedi.