Le gouvernement tarde à offrir de l'aide aux aînés avec leur bail

Voilà bientôt deux ans que le Protecteur du citoyen a mis le doigt sur une problématique: nombreux sont les aînés ayant des difficultés avec leur bail dans les résidences pour personnes âgées. Non seulement le gouvernement tarde à offrir de l'aide, mais il ignore encore quel ministère doit s'occuper du dossier.

À l'heure actuelle, la moyenne d'âge dans les résidences privées pour aînés est de 84 ans. Les délais de la Régie du logement sont en moyenne de 15 mois avant d'espérer une première audience.

«Les gens de 84 ans ne vont pas à la Régie du logement, lance Manon Fortin de la Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP). La démarche est beaucoup trop compliquée pour eux.»

En juin 2016, le Protecteur du citoyen avait suggéré de confier le mandat d'accompagner les aînés dans leurs démarches à des organismes communautaires qui sont déjà habitués de travailler avec cette clientèle, les CAAP. Des projets pilotes ont été réalisés au Bas-Saint-Laurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 96% des dossiers se sont réglés avant d'aboutir à la Régie du logement.

«Aider une personne de 84 ans, ça ne se fait pas au téléphone. Il faut se rendre sur place, parfois deux ou trois fois, ajoute Manon Fortin. Nous voulions développer un service de proximité avec nos professionnels.»

En commission parlementaire cette semaine, les fonctionnaires des ministères de la Santé et des Affaires municipales se relançaient la balle. Le Secrétariat aux Aînés et la Régie du logement étaient absents.

Sur les sept recommandations du Protecteur du citoyen, une seule avait été suivie: concevoir, dans un langage adapté et compréhensible, un guide complet qui explique aux locataires et aux propriétaires de résidences privées pour aînés leurs droits et leurs obligations.

«Un guide! C'est déjà compliqué de comprendre le bail, se désole le député péquiste Harold Lebel. Ça prend de l'accompagnement. Une personne en chair et en os pour donner des conseils chez eux. »