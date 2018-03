Les routes à éviter pour cette longue fin de semaine

De nombreuses entraves perturberont la circulation cette fin de semaine. Voici les secteurs à éviter pour faciliter les déplacements pendant le congé de Pâques.

Les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136 / autoroute 720 est (centre-ville) et de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest seront complètement fermées, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h.

L’autoroute 15 (Décarie) en direction sud sera fermée entre la sortie 64 (rue Sherbrooke) et l’entrée de l’avenue Girouard, de vendredi 23 h 59 à samedi 5 h puis de samedi 23 h 59 à dimanche 5 h et de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes pourront faire un détour par la rue Sherbrooke ouest, l’avenue Girouard et l’autoroute 15 sud.

L’entrée de la rue Sherbrooke pour l’autoroute 15 nord sera complètement fermée de vendredi 23 h à samedi 5 h, puis de samedi 23 h à dimanche 5 h, de dimanche 23 h à lundi 5 et de lundi 23 h à mardi 5 h.

Les bretelles de l’autoroute 20 est pour la route 138 ouest (vers le pont Mercier) et celle de l’autoroute 20 ouest pour la route 138 ouest seront fermées de jeudi 23 h jusqu’à mardi 5 h.

La sortie 55 (boulevard des Sources) de l’autoroute 40 est (Félix-Leclerc) sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est possible via l’autoroute 40 est, la sortie 58 pour le boulevard Hymus, avenue Delmar et voie de desserte de l’autoroute 40 est.

A noter également la fermeture du tunnel Viger en direction est, entre la sortie 6 (rue Berri) et la rue Panet, de lundi 21 h à mardi 5 h. Un détour est prévu rue Saint-Antoine.

Aussi, le tunnel sera fermé en direction ouest, entre le début de l’autoroute (rue Panet) et l’entrée à la hauteur de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, entre lundi 22 h et mardi 5 h. Un détour est prévu via l’avenue Viger.

Enfin, la route 138 en direction ouest fermera deux voies sur trois, de lundi 23 h à mardi 5 h, à la hauteur de la rue Saint-Patrick (canal de Lachine).