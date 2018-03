Nombre record de dossiers en attente à la DPJ de l'Estrie

Quelque 325 dossiers sont toujours en attente d'évaluation à la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l'Estrie, un record.

La situation est qualifiée «d'inacceptable» par le directeur de la DPJ au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Alain Trudel.

«La situation est carrément alarmante. Depuis les trois ou quatre dernières années, on remarque une forte hausse du nombre de signalements à la DPJ. En 2017, 1641 signalements ont été retenus. Si la tendance se maintient, on atteindra près de 1900 signalements cette année», précise M. Trudel.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le fait que le traitement des dossiers est plus long. L'augmentation du nombre de signalements retenus et le manque de personnel sont les deux principaux. Bien que la DPJ tienne compte de plusieurs éléments lors de l'évaluation de la situation de l'enfant, elle priorise la gestion des cas jugés urgents, c'est-à-dire une situation qui nécessite une protection immédiate de l'enfant. Or, seulement 40 % de tous les appels logés à la DPJ sont retenus.

«Il doit y un avoir un changement de mentalité. On a beaucoup de dossiers urgents qui arrivent sur nos bureaux chaque semaine. Pourquoi se rendre jusque-là? Il existe des services de première ligne qui pourraient aider les parents et leurs enfants avant d'appeler la DPJ», ajoute Alain Trudel.

Un problème connu

Le manque de personnel à la DPJ met beaucoup de pression sur les employés actuels qui doivent gérer des dizaines de dossiers. Selon Emmanuel Breton, répondant politique de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), le problème n'est pas nouveau et «les services de première ligne sont également inondés d'appels».

«Je pense que les gens ont bonne conscience. Même s'ils téléphonent les services de première ligne, des organismes ou encore les CLSC, ils seront incapables d'avoir des réponses à leurs questions. Il manque de personnel partout», dit M. Breton.

Dans une courte réponse fournie par courriel, le cabinet de la ministre déléguée à la Protection de la jeunesse, Lucie Charlebois, explique que «le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaît les défis importants vécus dans le réseau, particulièrement en ce qui concerne le recrutement et la rétention du personnel.» Il mentionne également que «des travaux sont en cours avec les directeurs de la protection de la jeunesse et les directions des ressources humaines des CISSS et des CIUSSS à ce sujet.»