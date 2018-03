Payer pour se faire pardonner

Le gouvernement Trudeau va passer l’éponge sur certains crimes économiques d’entreprises si elles montrent patte blanche... et sortent leur portefeuille. SNC-Lavalin pourrait sortir gagnante de ces «accords de réparation» nouveau genre.

Dès janvier prochain, le fédéral encouragera les entreprises à divulguer elles-mêmes les méfaits en échange d’un répit de poursuites et d’amendes salées.

«Bien que le Canada dispose actuellement d’un cadre solide pour appuyer la responsabilisation et l’intégrité dans les marchés publics et les transactions immobilières, nous cherchons toujours à faire mieux», a déclaré au «Journal de Montréal» Ashley Michnowski, l’attachée de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Carla Qualtrough.

Joint par Le Journal, SNC-Lavalin a refusé de se prononcer sur la nouvelle mesure. «Nous ne commenterons pas davantage pour le moment», s’est limité à dire son porte-parole, Nicolas Ryan.

Pourtant, au mois de mai 2017, le PDG de SNC-Lavalin, Neil Bruce, avait dit au «Journal de Montréal» qu’il regrettait qu’une telle mesure n’existe pas ici.

«C’est un véritable désavantage compétitif pour n’importe quelle entreprise canadienne qui travaille à l’étranger et qui tombe dans notre catégorie. Tous nos compétiteurs, parmi les plus grands noms de l’industrie, ont bénéficié d’accords semblables. Ça nous nuit extrêmement», avait-il souligné.

Pressions

Pour le professeur agrégé et codirecteur du Centre d’études en droit économique (CEDE) de l’Université Laval, Karounga Diawara, la pression exercée par les compagnies comme SNC-Lavalin n’est peut-être pas étrangère au geste d’Ottawa.

«C’est sûr qu’il y a eu un lobby exercé par les entreprises multinationales qui se trouvaient victimes, comme SNC-Lavalin et d’autres, qui ont été épinglées pour corruption à l’international», laisse-t-il tomber.

«Taxe à la corruption»

De son côté, le professeur titulaire en science politique de l’Université de Montréal Denis St-Martin n’est pas tendre à l’endroit de ce genre d’arrangement populaire aux États-Unis.

«Les plus grands professeurs de droit de l’Université Harvard ont plutôt écrit qu’il s’agissait d’une “taxe à la corruption”», indique celui qui s’intéresse à la question depuis une vingtaine d’années.

Le professeur déplore aussi que ce type d’entente soit souvent négocié «en secret et dans l’opacité la plus totale». Une dynamique que connaît bien l’avocat John W. Boscariol de McCarthy Tetreault.

«Les négociations seront faites en secret, mais leurs résultats seront publics», précise-t-il.