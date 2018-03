Pornographie juvénile: un homme de Sept-Îles arrêté

La Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation d’un homme de 59 ans, à Sept-Îles, pour des infractions criminelles en matière de pornographie juvénile.

Claude Allain, a été arrêté mercredi et a comparu au palais de justice de Sept-Îles le jour même. Il fait face à des accusations d’accès, de possession, de distribution, de production de pornographie juvénile et d’entente ou arrangement dans le but de commettre une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant de moins de 16 ans.

Une perquisition a également été effectuée à son domicile, où du matériel informatique a été saisi pour être analysé.

L’enquête dans ce dossier a été menée par les policiers spécialisés en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur internet de la Sûreté du Québec, en partenariat avec le Victoria Police Department de la Colombie-Britannique.