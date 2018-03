Problèmes de violences sexuelles à l'école

Les problèmes de violences sexuelles dans les écoles de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) ne seraient pas pris au sérieux et la commissaire indépendante Violaine Cousineau affirme qu’il y a urgence d’agir.

Mercredi dernier, lors de la séance du conseil des commissaires de la CSDM, sept élèves et deux intervenants ont livré un témoignage bouleversant qui faisait état de fellations faites sous la menace, d'attouchements et d'autres formes d'agressions sexuelles commises par d’autres élèves à l'intérieur même des écoles.

Des agressions sexuelles sur des enfants par des enfants

«Les témoignages incroyablement bouleversants, courageux, que les filles nous ont livrés étaient détaillés, visuellement on a vu des scènes à donner froid dans le dos, des scènes de fellation sous la menace (...) on nous raconte comment ça se passe dans des endroits plus déserts de l’école pendant que tout le monde est en classe», explique Mme Cousineau.

La commissaire indépendante implore le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx d’implanter de «véritables cours» d’éducation sexuelle «donnés par des professionnels».

«Ça ne peut pas être du saupoudrage de mesures dans nos écoles (...) il nous faut des intervenants de première ligne dûment formés qui savent comment intervenir auprès des filles, mais des gars aussi», lance-t-elle.

La semaine dernière, 300 étudiantes de l’Université de Montréal ont signé une lettre pour dénoncer le processus de dénonciation des violences sexuelles en place et demander à la ministre de l’Éducation supérieure, Hélène David, d’agir. Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec exigent que soit adopté rapidement le projet de loi qui permettrait de mieux lutter contre les violences à caractère sexuel sur le campus de l’Université de Montréal.

L’équipe de «J.E.» s’est penchée, au mois de février dernier, sur le phénomène tabou et méconnu des agressions sexuelles perpétrées par d’autres jeunes dans des écoles. Trois familles avaient été rencontrées et dans deux des trois cas, celui qui avait posé les gestes avait moins de 12 ans.