Sommet du G7: «Important de montrer une opposition claire»

Un étudiant ayant perdu un œil lors de l’émeute à Victoriaville en mai 2012 encourage les citoyens à manifester lors du Sommet du G7 en juin prochain.

Le 4 mai 2012, Maxence Valade a perdu son œil gauche en plus de subir un traumatisme crânien après avoir reçu une balle de plastique. Malgré des lésions importantes pour lesquelles il poursuit la Sûreté du Québec pour une somme de 255 000 $, le jeune homme âgé de 26 ans n’a rien perdu de ses convictions profondes.

«Je les encourage. Sans l’ombre d’un doute. Je ne serai pas au Québec cet été, mais si j’avais été présent, je serais certainement allé. Aussitôt qu’on prend au sérieux ce qui se passe autour de nous, c’est important d’aller montrer une opposition franche et claire lors de ces grands rassemblements», explique Maxence Valade.

Balle dans l’œil

À l’époque, M. Valade était étudiant en sciences humaines au Cégep de Saint-Laurent. Il avait pris l’autobus avec d’autres pour aller manifester lors du Congrès du Parti libéral du Québec à Victoriaville.

Atteint d’une balle dans l’œil, Maxence Valade a dû subir une opération, puis une reconstruction d’un os frontal. Six ans plus tard, ce dernier dénonce les balles de plastique utilisées en contrôle de foule. Ces armes sont toujours permises au Canada et les policiers en seront équipés lors du G7.

Présence forte

Selon lui, les policiers pour se défendre sont tenus d’utiliser une force qui est comparable à celle qui s’emploie envers eux.

«On assiste à une répression systématique avec des armes potentiellement mortelles. Ne pas aller manifester, c’est aussi leur donner raison. Ces armes visent à réprimer, à blesser, à éborgner, mais aussi à faire peur avant tout. C’est important de montrer une présence forte.»

Des armes «moins dangereuses», un entraînement différent pour les forces de l’ordre, de même que des techniques de désescalade pourraient améliorer la situation au lieu des exercices de tir, selon M. Valade.

Assisterons-nous à de la violence dans les rues de Québec ? «Je ne répondrai pas à ça. Les gens qui vont se présenter ont une colère devant une situation mondiale qui s’apparente un peu à une mascarade. Comme c’est le cas chaque fois, les manifestations seront certainement réprimées avec une force démesurée. Désarmer la police serait un bon point de départ.»

Maxence Valade est membre du collectif Manifester sans peur, un groupe qui veut interdire les balles de plastique et les armes explosives.