Une lutte contre le camping chez Walmart

Camping Québec souhaite que les villes encadrent les campeurs qui s’installent pour plusieurs nuits sur les stationnements des Walmart, au détriment des terrains régionaux.

Depuis plusieurs années, de nombreux voyageurs se garent gratuitement au Québec dans les cours de Walmart, ce qui exaspère Camping Québec, qui y voit une concurrence déloyale.

Cette association de terrains de camping a récemment demandé à Rivière-du-Loup d’adopter un règlement pour limiter l’utilisation de la cour du Walmart pour dormir. Matane a déjà voté un tel règlement.

Distribution de dépliants

La mairesse de Rivière-du-Loup affirme que même si la Ville adoptait un règlement pour empêcher les campeurs de demeurer sur le stationnement du magasin à grande surface, elle ne pourrait pas l’appliquer, parce que c’est un terrain privé.

«On préfère avoir une attitude positive et on envoie des gens passer des dépliants de nos campings de la région. On préfère les inviter à visiter nos installations», dit Sylvie Vignet.

Le directeur général de Camping Québec, Simon Tessier, a eu une discussion téléphonique avec Mme Vignet pour l’inviter à légiférer, parce que des propriétaires de campings de la région sont insatisfaits.

«On voit des gens s’installer avec le tapis, le BBQ et pratiquement la corde à linge. Notre position est de mettre des balises claires pour limiter à une seule nuit», a dit M. Tessier.

Une nuit à 10$

Simon Tessier affirme que des campings ont déjà offert des terrains en transit pour un prix de 10$ afin de concurrencer les Walmart. «Ça n’a pas fonctionné. C’est comme compétitionner la gratuité», dit-il.

L’idée que Québec puisse s’occuper d’une telle réglementation à l’échelle provinciale n’est pas l’idéal, selon Camping Québec.

«Le gouvernement a d’autres chats à fouetter. Ce serait presque impossible à faire. Il faut y aller municipalité par municipalité», croit Simon Tessier.

À Matane, il est possible de camper au Walmart ou dans le stationnement du centre commercial, mais en n’y restant que 12 heures, sur un espace clairement indiqué. Le directeur des communications à la Ville, Robert Pelletier, affirme que le dossier n’est pas controversé dans la région.

Walmart n’a pas répondu à notre demande d’information.