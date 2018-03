En ce jour du 50e anniversaire de Céline Dion, le segment «Le Top du top» de l’émission de Denis Lévesque dévoile les 10 chansons les plus populaires de la diva selon ses innombrables admirateurs.

C’est River deep mountain high qui décroche la 10e place.

«Incroyable! C'est toute une toune», lance le chroniqueur Mike Gauthier, invité de l’animateur pour commenter le choix du public.

«Tina Turner l'avait fait dans les années 60. Et Céline Dion c'est sa force, prendre une chanson bien établie, bien connue, et l'adapter. Beaucoup de gens doivent penser que c'est une chanson originale de Céline, un peu comme si elle se l’était appropriée.»

En 9e position, une chanson de quelqu’un d’autre, I Drove All Night.

«Oui, de Cindy Lauper. Elle l’a rendu plus populaire et Céline a décidé d'en faire une version qui a obtenu beaucoup de succès, qui était un élément clé, il y avait des tableaux, un remix. C'est une chanson importante pour Céline. Mais j'ai des réserves dans mon cas», admet Mike Gauthier.

Puis, Parler à mon père, qui fait référence au décès de son père, arrive en 8e position.

«Je pense que c'est pour ça que les gens ont voté. Il y a quelques pièces, il y avait beaucoup de référence directe à Céline, à ce qu'elle a vécu, à de grandes émotions. [Cette chanson], je trouve que c'est un bel hommage qu'elle a rendu à son père.»

Comme numéro 7, une pièce emblématique d'une série de spectacles: I'm Alive.

«Je vais vous faire un aveu: c'est un de mes plaisirs coupables, avoue le chroniqueur chevronné. J'écoute de la musique depuis que j'ai 14 ou 15 ans, ça fait 65 ans! dit-il en riant. Mais je trouve que dans cette chanson, il y a une joie de vivre, c'est simple, c'est efficace, c'est de la pop faite par les Suédois qui ont été rois là-dedans au tournant des années 90. Je l'aime cette chanson.»

All by myself s’empare du 6e rang. «Encore une fois, Céline, il faut lui donner ça, elle livre [la marchandise]. Quand on lui demande de faire quelque chose de grandiose, elle est là. Elle le fait "live" à chaque spectacle.»

Avec The Power of Love, le numéro 5, Céline atteint la consécration mondiale, rappelle Mike Gauthier. «Numéro un aux États-Unis. Ce qui est drôle, c’est que la version originale en 1984, s'était arrêtée en 20e position du [palmarès].»

Numéro 4: S'il suffisait d'aimer. Le chroniqueur est catégorique: «C'est une grande chanson. Une chanson réconfort. Si ça brasse dans le monde, j'écoute cette pièce et c'est comme si quelqu'un te prend, qui te réconforte. Qui dit: "bon, on va s'aimer".»

Au 3e rang des chansons préférées de Céline, les internautes ont voté pour My Heart Will Go On. «On voit les images: c'était le "Titanic". Je pense que c'était une bonne chanson, que Céline a fait l’une des grandes interprétations de sa carrière. Elle l'a fait aux Oscars. C'est là qu'on a commencé à voir que Céline, elle était prise au sérieux par l'industrie», note M. Gauthier.

C’est L'amour existe encore qui «monte» sur la deuxième marche du podium. «Cette chanson-là, sur l'album "Dion chante Plamondon", c'était la transition. Il fallait bien sûr offrir un album pour les fans francophones et on a eu une bonne idée que Céline reprenne des chansons de Plamondon et quelques nouveautés. Je pense que c'est une pièce qui avait été proposée à Johnny Hallyday, mais sa maison de disques ne voulait pas. Parce que lui, c'est un rockeur, on trouvait que c'était trop doux.»

Et au sommet du «Top du top», la chanson numéro 1: Pour que tu m'aimes encore.

«Quel succès que l'album D’eux. C'est la chanson forte, souligne Mike Gauthier. Cinq millions [d’albums], je pense qu’il s’agit du plus vendu dans l'histoire de la francophonie. Tu vois, le souvenir que ça évoque, aux funérailles de René, ça jouait en boucle. Cette chanson-là, ça dit tout.»