5 choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Jon Bon Jovi

Bon Jovi s’amène Au Centre Bell de Montréal les 4 et 5 avril. Le groupe mythique des années 1980 nous fera vibrer au rythme de ses plus grands succès.

«Wanted Dead Or Alive», «Livin’ On A Prayer», «I’ll Be There For You», «It’s My Live»... On souhaite de toutes les entendre! En attendant, on vous dévoile cinq choses que vous ne savez (peut-être) pas sur le chanteur du groupe, Jon Bon Jovi...

1. Le chanteur du groupe, Jon Bon Jovi, vient de se lancer dans l’art vinicole. Il produit désormais un vin rosé du nom de Diving into Hampton Water — inspiré de vacances père-fils aux Hamptons —, qui sera vendu aux États-Unis. Il s’est associé à son fils, Jesse Bongiovi, ainsi qu’au vigneron français Gérard Bertrand. Le musicien avait connu ce dernier au fameux festival de jazz qu’il organise chaque année au Château l’Hospitalet, près de Narbonne (Aude). Le vin est composé des cépages suivants: grenache, cinsault et mourvèdre. Et l’artiste ne s’intéresse pas qu’au vin, mais aussi à la sauce à spaghetti! Le gars aux racines italiennes a sa propre marque de sauces, Bongiovi.

2. Ceux qui croient que le rock et la politique ne vont pas ensemble seront surpris d’apprendre que le leader de Bon Jovi, Jon, est un activiste de longue date. Il a des convictions politiques profondes et croit en un parti sans concessions. Il a sa carte de membre chez les démocrates. En 2009, il a milité et amassé des fonds pour Barack Obama et, quand celui-ci a été élu, il a chanté à sa cérémonie d’investiture. L’homme a aussi admis en entrevue avoir déjà eu des ambitions politiques.

3. Le diable serait-il aux vaches entre le chanteur et l’ex-guitariste du groupe? Certains parlent d’une chicane d’argent. En 2013, Richie Sambora, qui a collaboré à plusieurs hits, a quitté le «band». En entrevue sur CBS l’an dernier, Jon Bon Jovi avait admis ne pas l’avoir revu depuis. «Et, vous savez, la vie continue.» Jon expliquait cependant n’avoir aucune rancoeur envers son ex-comparse. «Être dans un groupe rock n’est pas une condamnation à vie», a-t-il dit.

4. Le chanteur du band a sa propre fondation, la Jon Bon Jovi Soul Foundation. Créée en 2006, l’association caritative lutte contre la faim et l’itinérance aux États-Unis. À ce jour, l’organisme a bâti 500 unités de logements à prix abordable qui ont permis à des itinérants de se sortir de la vie dans la rue. Il a également des restaurants qui nourrissent les sans-abris et les moins fortunés et qui offrent des cours de cuisine. Une partie des profits des ventes des sauces à spag’ du chanteur vont à la fondation.

5. L’an prochain, cela fera 30 ans que Jon est en couple avec son amour de jeunesse, Dorothea, la mère de ses quatre enfants. Ils s’étaient rencontrés à l’école secondaire, au New Jersey. Le secret de leur réussite amoureuse? Ils séparent le travail de rock star de Jon de leur vie familiale. «Ça, c’est sa vie à lui, pas la nôtre», avait déjà confié la conjointe du chanteur au magazine «People».