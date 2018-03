61 ans à travailler dans le même garage

C’est un anniversaire peu commun qu’a souligné ces derniers jours l’équipe d’un garage de Québec, où un employé cumule plus de six décennies d’ancienneté.

Adrien Labbé aime tellement son travail qu’à 79 ans, il songe à peine à la retraite. «Il va falloir que j’arrête, mais on ne sait pas quand. C’est le Bon Dieu qui va décider», lance-t-il candidement quand on lui demande s’il se sent prêt à se retirer.

Ses collègues chez Drolet Ressorts le savaient infatigable, mais pas à ce point. Une ancienne fiche d’emploi, retrouvée récemment et datant de 1982, démontre que le septuagénaire a été embauché en mars 1957.

Ses camarades lui ont rendu hommage, lundi dernier, 61 ans jour pour jour après le début de sa carrière, qu’ils qualifient d’exceptionnelle.

«M. Labbé est le plus ancien [ici], mais personne ne savait vraiment quand il est entré. C’est en retournant dans nos vieux papiers qu’on a vu ça. [...] On a fait le saut! On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose», relate Simon Mercier, le directeur du développement de la compagnie, qui se spécialise dans la mécanique et la suspension des véhicules lourds.

Même le principal intéressé semble surpris. «Ça n’a pas de sens, ça passe tellement vite!», s’exclame M. Labbé. L’homme a le regard vif et affiche un large sourire, visiblement fier de cet accomplissement.

Indispensable

Adrien Labbé a 18 ans quand il vient grossir les rangs de ce garage, qui a maintenant pignon sur rue dans le parc industriel Saint-Malo. Il prend rapidement la charge de l’atelier de forge où il répare de lourds ressorts à lames, un travail exigeant.

Depuis un an, il ne travaille plus qu’une journée par semaine. Il assiste le directeur des pièces et occupe des tâches moins rigoureuses physiquement. Malgré tout, il sait encore se rendre indispensable, souligne son patron. «La technologie a changé, mais on a encore besoin de lui et de ses connaissances. On va en arracher un peu [quand il va partir]», mentionne le copropriétaire de Drolet Ressorts, Steve Baker.

«Il est respecté beaucoup des autres mécaniciens de par sa vaillance, ses connaissances et son ancienneté», affirme-t-il.

Santé robuste

Le forgeron a la santé robuste, tellement qu’il ne peut s’empêcher de travailler dans ses journées de congé, raconte Simon Mercier.

Quand il n’est pas au garage, il s’occupe des deux immeubles à logements qui lui appartiennent. «Moi, rester à ne rien faire, je ne suis pas capable. Je virerais fou», s’amuse M. Labbé.

«Ce n’est pas le travail qui fait mourir», philosophe celui qui entame maintenant sa 62e année de service.