66% des jeunes n’investissent pas

Les milléniaux sont très différents de leurs parents. Tant pour ce qui est des choix vestimentaires, des loisirs, du travail, que des valeurs. Même dans le choix de leurs investissements, ils font valoir leurs différences.

Récemment, Merryl Edge, filiale de Bank of America, a mené un sondage auprès de sa jeune clientèle. Il appert que 66 % laissent dormir leurs économies dans leurs comptes d’épargne. Quant à ceux qui ont des placements, ils achètent les actions des sociétés technos les plus en vue comme Apple, Facebook, Tesla et Netflix.

Lesley-Anne Scorgie, auteure spécialisée en finance personnelle, prétend que les jeunes âgés de 20 à 35 ans ont essentiellement deux préoccupations. Ils souhaitent réduire leurs frais financiers et désirent investir selon leurs valeurs. On notera également une tendance très forte vers le DIY (Do It Yourself). Les jeunes veulent se débrouiller seuls avec leurs impôts, leur budget et leurs placements, quitte à ne pas investir du tout. S’ils dénichent des applications mobiles qui leur évitent un contact en personne, une conversation au téléphone et les factures du comptable, du planificateur, du notaire ou de l’agent immobilier, assurément, ils se les procureront.

L’investissement responsable

Les jeunes investisseurs tiennent à ce que leur argent se dirige vers les actions en bourse des entreprises encourageant la diversité des genres, les énergies propres, la médecine parallèle, la cybersécurité, etc. L’attrait vers les fonds de types « socialement responsables » est aussi indéniable.

L’investissement socialement responsable (ISR) définit les placements alliant performance et impact social et environnemental positif. L’ISR financera en priorité des entreprises qui contribuent au développement durable, peu importe le secteur économique. En général, on va exclure les titres militaires, la pornographie, les casinos, le nucléaire et le tabac.

N’allez pas croire qu’on y trouve que des entreprises méconnues ou de petite taille. On y trouve de grandes sociétés, du genre : Alphabet (Google), JP Morgan Chase, Costco Wholesale, IBM, Amazon, Panasonic, 3M, etc.

L’éventail des placements qualifiés de « ISR » est très vaste. Les normes étant plutôt souples et peu encadrées, les investisseurs de tous âges ne doivent pas croire les représentants des institutions financières sur parole et doivent faire leurs devoirs. On n’a qu’à penser récemment à la Fédération des médecins omnipraticiens qui investissait, sans le savoir, dans les actions des fabricants américains d’armes à feu. Il faut analyser en profondeur ce qu’on présente comme des investissements responsables. En épluchant les états financiers d’un grand fonds québécois qui se prétend éthique, j’ai pu y repérer en 3 minutes des investissements dans des multinationales basées aux îles Caïmans ou pire, dans les sables bitumineux de l’Alberta.

Les milléniaux...

-Veulent gérer eux-mêmes pour sauver des frais

-Désirent investir dans des entreprises non polluantes, encourageant la diversité et le développement durable