Alex Harvey survole la Loppet du Mont-Sainte-Anne

Quelque 700 fondeurs, dont Alex Harvey, ont relevé le défi de la toute première édition de la Loppet du Mont-Sainte-Anne, samedi, à Saint-Ferréol-les-Neiges.

Harvey s’est amusé à faire le parcours de 48 kilomètres qu’il a d’ailleurs survolé haut la main. Très généreux de son temps, l’athlète québécois a également participé à une séance d’autographes.

D’autres visages connus ont aussi été aperçus lors de la Loppet du Mont-Sainte-Anne. L’olympienne Sylvie Bernier (plongeon), le triathlète Pierre Lavoie ainsi que Pierre Harvey, le sportif québécois et père d’Alex, ont notamment enfilé leurs skis.

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI

Pascal Huot/Agence QMI















































Qu’ils soient débutants, intermédiaires ou experts, les participants ont skié sous un superbe soleil, dans des conditions idéales, en style libre ou en style classique, lors des épreuves du 48 km Boralex, 25 km KPMG et 10 km Sportful. Les plus jeunes ont également pu se joindre à la fête avec la boucle de 1,5 km Québecor et lors de la sympathique Chasse aux cocos de Pâques Desjardins.

«Nous avons beaucoup d’ambition pour cet événement et cette première édition lancée il y a à peine un mois confirme que nous avons bien fait de croire au projet puisque nous avons affiché complet avec 700 participants provenant du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et même des États-Unis, a souligné Patrice Drouin, président de Gestev, par voie de communiqué. Nous serons de retour encore plus gros l’an prochain, c’est confirmé!»