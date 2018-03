Catastrophe évitée de justesse au nouveau pont Champlain

Un travailleur a frôlé la mort dimanche dernier quand il a électrisé sa grue en l’approchant trop près d’une ligne à haute tension, sur le chantier du nouveau pont Champlain.

L’accident est survenu à la jetée est, du côté de Brossard, entre la route 132 et la voie maritime du Saint-Laurent. La flèche de la grue mobile ne devait pas s’approcher à moins de 8 m de la ligne à 315 kV, mais l’opérateur l’a fait monter jusqu’à moins de 2,5 m.

Avec une ligne à haute tension, c’est suffisant pour provoquer un arc électrique. Le courant est ainsi passé dans la structure en métal et a fait son chemin jusqu’à la terre.

Heureusement, l’opérateur, un employé des Grues Guay, est resté dans sa cabine et a attendu que l’alimentation de la ligne soit coupée avant de descendre, s’en tirant indemne.

«Passé proche»

«Nous prenons très au sérieux cet incident "passé proche" et nous avons apporté des correctifs immédiatement», assure la porte-parole du constructeur, Véronique Richard-Charrier.

Le Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL) a déjà pris «des mesures disciplinaires importantes à l’égard du travailleur et du contremaître impliqués», ajoute-t-elle.

Hydro-Québec a pu réalimenter la ligne à 15 h, quatre heures après l’accident. «Une équipe de monteurs de lignes s’est rendue sur les lieux pour inspecter le fil. S’il y a des dommages, cela pourrait faire l’objet d’une réclamation», dit Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail a interdit à SSL de travailler dans le secteur et d’utiliser la grue en attendant la fin de l’enquête.

«Les inspecteurs ont demandé que le constructeur communique une méthode de travail sécuritaire», dit la porte-parole Julie Robitaille.

Pression au chantier

Plusieurs travailleurs croient que les mesures d’accélération de SSL pour finir à temps contribuent à multiplier les incidents de ce genre.

Le consortium a suspendu les opérations à la jetée est, mardi en après-midi, pour rencontrer les travailleurs.

«À cette occasion, nous leur avons rappelé l’importance de travailler de façon sécuritaire et de demeurer bien à l’affût des risques, dit la porte-parole. Nous ne ferons jamais de compromis en matière de santé et de sécurité, et ce, malgré un échéancier exigeant.»

En novembre, notre Bureau d’enquête rapportait deux autres accidents de grue sur le chantier. Dans l’un des cas, la charge à lever pesait 20 tonnes au lieu des 13 tonnes prévues, ce qui a fait lever la base de la machine de 40 centimètres.