David Laflèche, l’homme derrière les arrangements

Pour que les candidats de «La Voix» arrivent à chanter en harmonie durant les duels, il faut que les chansons soient adaptées dans leur tonalité. Ce travail est réalisé par le directeur musical David Laflèche, aux commandes depuis la première saison de l’émission.

L’étape la plus difficile dans la création d’un duel est sans aucun doute le choix de la chanson. «Une sélection est faite entre le coach et la production jusqu’à ce qu’ils trouvent la bonne chanson qui va aller dans les tonalités des deux candidats, explique le directeur musical de ''La Voix'' et conjoint de Marie-Mai. Ensuite, je fais le découpage de la chanson. Je m’assure d’avoir de bonnes sections et je vais aussi souvent faire le partage des paroles entre les deux candidats. Avec l’expérience, j’arrive de plus en plus rapidement à accommoder les deux tonalités.»

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, deux voix semblables ne donneront pas forcément le meilleur résultat pour un duel. «Il faut plutôt aller à l’opposé, en créant les plus grands contrastes. Ça va paraître dans un changement de tonalité drastique ou simplement dans un arrangement différent d’une voix à l’autre. Je m’arrange toujours pour que, vers la fin de la prestation, l’un des deux fasse l’harmonie de l’autre. Ils restent dans leur tonalité, mais ils chantent quand même ensemble.»

Grâce à ses six ans comme directeur musical de «La Voix» et ses deux saisons à «La Voix Junior», David Laflèche a développé des techniques pour amener les candidats à faire ce qu’il veut afin qu’ils soient au sommet de leur art. «Les choses dans lesquels ils sont à l’aise vont ressortir, comme les choses qui les rendent incertains. On le voit immédiatement. Certains l’expriment, d’autres pas. Ensuite, il faut gérer en essayant de contourner le problème. Il faut être créatif pour que tout le monde soit à l’aise. On fait vraiment du cas par cas.»

Reste qu’il arrive parfois que des duels ne fonctionnent pas. C’est alors à lui de trouver une solution pour en faire un numéro plus enlevant.

Une nouvelle dynamique

David Laflèche reconnaît qu’avec l’arrivée de trois nouveaux coachs, et l’apport des mentors, son travail avec les candidats a évolué. «C’est lié à la nature de qui ils sont. Garou n’est pas gêné, c’est un gars d’émotion et il veut que tout le monde aille à fond dans cette direction. Pareil pour Lara Fabian. Elle donne véritablement des cours de chant pendant les répétitions. C’est une technicienne incroyable. En deux secondes, elle comprend parfaitement le chanteur en face d’elle. C’est beau de voir ça, et c’est la même chose pour les mentors.»

Il avoue par ailleurs que certains candidats le surprennent beaucoup en arrivant à l’étape des duels. «On voit parfois des chanteurs qui étaient très bons aux auditions à l’aveugle, mais qui vont être décevants en répétition pour les duels. En fait, ils étaient confortables dans leur chanson, qu’ils connaissent souvent par cœur depuis longtemps, mais quand tu les exposes à chanter avec quelqu’un d’autre, sur une chanson qu’ils maîtrisent moins, leur insécurité ressort rapidement. Il y en a même qui ont peur de chanter et d’aller vers ce qu’on leur demande. On sait qu’ils sont capables de le faire, mais ils ne l’ont jamais fait avant et ça les rend vulnérables.»

Un doctorat en musique

Quand on lui demande ce que ces années à «La Voix» lui ont apporté, David Laflèche prend la peine de réfléchir avant de répondre.

«J’ai l’impression d’avoir fait un doctorat en arrangements (rires). Je suis constamment en train d’essayer de faire marcher une chanson avec une tonalité et avec une voix. Aujourd’hui, j’écoute une chanson une fois et je la connais par cœur. Je maîtrise complètement les chansons et, ce qui est intéressant, c’est que je l’utilise ça sur tous mes projets. Pour un événement ou un gala, on me dit qu’on veut faire chanter untel et untel sur telle chanson, je sais que je vais arriver à ce que ça fonctionne, même si ça peut paraître incertain au départ. C’est vraiment instinctif pour moi.»