Des lapins achetés pour Pâques souvent abandonnés

Certains individus offrent des lapins et autres animaux en cadeau pour Pâques. Malheureusement, ces adoptions riment souvent avec abandon, avertissent la SPCA et le MAPAQ qui en appellent à la prudence.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a ainsi invité la population à bien réfléchir avant de se lancer dans les achats d’animaux.

«Pensons notamment à la capacité de répondre aux besoins essentiels de l'animal tout au long de sa vie, comme la baignade pour les canards, de même qu'aux coûts relatifs à l'entretien, comme les soins vétérinaires et l'achat de nourriture», lit-on notamment dans un appel à la conscientisation du ministère.

De son côté, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal tient des ateliers gratuits de sensibilisation sur le sujet ce week-end. Chaque année, l’organisme de protection des animaux reçoit notamment près de 250 lapins dans les mois qui suivent le congé pascal.

«Quand les gens viennent nous les porter, ils disent qu’ils les ont reçus en cadeau à Pâques et qu’ils n’étaient pas au courant de quel engagement l’animal impliquait», a expliqué Anita Kapuscinska, porte-parole pour la SPCA.

«Les lapins sont des animaux magnifiques, mais il faut savoir dans quoi on s’embarque», a-t-elle ajouté.

Selon la porte-parole, le grand public n’est pas nécessairement au courant qu’il s'agit d'animaux actifs qui ont besoin de courir et sauter un minimum de quatre heures par jour à l’extérieur de leur enclos afin de préserver leur santé mentale.

Un lapin qui manque d’exercice deviendra ainsi agité et possiblement plus agressif envers les humains. «C’est comme si on nous enfermait dans notre chambre 24 heures sur 24», a souligné Anita Kapuscinska.

Autre fait méconnu sur les mignonnes petites bêtes : les carottes ingérées en grande quantité peuvent être nocives pour leur santé. Le légume devrait seulement être une gâterie pour l’animal.

