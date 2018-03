Il saute du balcon pour échapper aux flammes

Un homme a sauté du balcon de son logement pour échapper à un incendie, sur l’avenue de Villebon, dans l’arrondissement La Cité-Limoilou, à Québec, vendredi soir.

Le feu s’est déclaré vers 20 h 20, à l’arrière de l’édifice qui comporte deux logements. L’incendie aurait pris naissance, selon des témoins, au logement du deuxième étage. Un locataire a d’ailleurs sauté du balcon, à l’arrière de son appartement, mais n’a heureusement pas été blessé, selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Deux autres personnes ont été évacuées à l’arrivée des pompiers, qui ont été une cinquantaine à se déplacer sur les lieux. Elles n’ont pas non plus été blessées et ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

Le feu a finalement été contenu vers 21 h. Les dégâts sont estimés à plus de 150 000 $ et une enquête a été menée afin de déterminer la cause de l’incendie. Un homme a été arrêté par les policiers, mais il a plus tard été relâché sans qu’aucune accusation soit portée contre lui, selon le SPVQ.