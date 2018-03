«J’espère de tout cœur que ce n’est pas du damage control» - Charles Lafortune

La décision de Walmart de sabrer son programme d’intégration au travail pour les handicapés a suscité une vague d’indignation dans la province. Charles Lafortune, père de Mathis un adolescent autiste, qui a fait une sortie enflammée sur les médias et sur nos ondes, se prononce quant aux excuses formulées par l’entreprise et sa volonté de revenir en arrière.

«Je salue le fait que l’entreprise veut revenir sur sa position. J’espère de tout cœur que ce n’est pas du damage control», souligne l’animateur et producteur.

«Malheureusement, quand on voit: "Nous travaillerons avec toutes ces personnes, leur famille et les services sociaux pour trouver de nouveaux arrangements et la possibilité d’embaucher." On est vraiment dans le flou. Ce qui est fort dommage, car Walmart malgré ma grande colère a été un chef de file dans l’intégration des personnes différentes», appuie Charles Lafortune.

Travail valorisant

Le père de Mathis aurait souhaité une position claire de la part de la multinationale du commerce au détail. «On aurait aimé que Walmart dise: "On va revenir sur notre position, il y a des choses à changer". La compagnie aurait pu devenir un leader corporatif.»

Charles Lafortune souligne au passage en entrevue que d’autres compagnies et organismes accueillent des gens qui ont des besoins particuliers. «Je les invite à se faire connaitre. Je sais que parfois, ils ne veulent pas se faire du capital de sympathie sur le dos de ces gens-là. Ça serait bien que les gens soient au courant.»

L’animateur rappelle aussi l’importance pour les handicapés d’avoir un emploi. «90% des gens qui ont des besoins particuliers ne pourront jamais intégrer le marché du travail. Alors pour le 10% qui peut le faire, c’est extrêmement valorisant. Pour un autiste par exemple qui a besoin d’avoir un horaire régulier, se trouver un nouvel emploi est une source de stress. Dans le commerce au détail, ces gens-là sont de bons travailleurs. Ils aiment les tâches répétitives», précise Charles Lafortune.

«J’espère que Walmart va vraiment se raviser», conclut-il.