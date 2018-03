La maladie ne freine pas les ambitions d'une adolescente

Lesly Bisson, une jeune femme de 16 ans originaire de Saint-Léon-de-Standon, en Beauce, est la preuve que rien n'est impossible. Elle a été sélectionnée au concours Miss Teen Canada alors qu'elle est atteinte de connectivité mixte, une maladie qui touche le système immunitaire et cause l'arthrite.

«Ça ne parait pas quand tu es malade, c'est dans ta tête, c'est ce que j'ai trouvé de plus difficile», a expliqué Lesly Bisson, samedi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

L’adolescente n’a pas baissé les bras devant la maladie. Malgré de fréquentes visites à l'hôpital et de longues journées à devoir marcher avec des béquilles, Lesly a décidé de poursuivre son plus grand rêve: celui de devenir mannequin. Elle s'est inscrite à Miss Teen Canada et a été sélectionnée pour sa vivacité d'esprit, ses connaissances générales et sa personnalité.

«Je ne laisserai pas la maladie me dire que je ne suis pas capable. Ce n'est pas elle qui va m'arrêter», a-t-elle ajouté avec aplomb.

Bien que la beauté soit au cœur de ce concours, la personnalité compte aussi pour beaucoup. Chaque candidate sélectionnée doit soutenir une cause qui lui tient à cœur. Lesly a décidé de verser l'argent amassé à la Société canadienne de l'arthrite.

Des commanditaires ont choisi de la supporter dans sa démarche, en lui offrant une robe et des bijoux, confectionnés sur mesure.

«C'est une belle jeune femme, qui persévère, alors j'ai décidé de créer des bijoux afin de soutenir sa cause. Tout l'argent amassé pour les colliers vendus ira à la Société canadienne de l’arthrite», a indiqué Marie-Josée Poulin, entrepreneure pour Créations MJ.