Les Canadiens écrasés par les Penguins

Les Canadiens de Montréal ont concédé trois buts en infériorité numérique et les Penguins de Pittsburgh l’ont emporté 5-2, samedi au PPG Paints Arena.

Jeff Petry a ouvert la marque en faveur du CH en première période, mais Conor Sheary a créé l’égalité une minute plus tard. Puis, Patric Hornqvist a donné les devants aux Penguins en supériorité numérique et les hôtes n’ont plus regardé derrière; c’était le deuxième des trois buts de Pittsburgh en première période.

Phil Kessel et Riley Sheahan ont à leur tour déjoué Antti Niemi en troisième période dans le cadre d’avantages d’un homme.

Ne reste plus que quatre rencontres à la campagne difficile des Canadiens, à commencer par un match face aux Devils du New Jersey dimanche à Montréal.