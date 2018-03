Les Canadiens en visite à Pittsburgh

Les Canadiens de Montréal disputeront le premier de deux matchs cette fin de semaine alors qu’ils croiseront le fer avec les Penguins de Pittsburgh, samedi soir, au PPG Paints Arena.

Les Canadiens pourront tenter de jouer les trouble-fête puisque les Penguins n’ont toujours pas obtenu leur qualification pour les séries éliminatoires et sont au cœur de la course dans la très serrée section Métropolitaine.

En effet, les Penguins ont 94 points, au deuxième rang du classement de la section Métropolitaine, un de plus que les Blue Jackets de Columbus et deux de plus que les Flyers de Philadelphie. Les trois équipes ont joué 78 matchs.

Les Devils du New Jersey, qui sont en position de deuxième équipe repêchée dans l’Est, ont 89 points avec cinq matchs à faire à la saison.

De son côté, le Tricolore a 68 points et pointe au 14e rang du classement de l’Association de l’Est. Antti Niemi sera le gardien partant pour le Bleu-Blanc-Rouge alors que David Schlemko reviendra au jeu au profit de Mike Reilly. Matt Murray sera le gardien partant pour les Penguins.

Dimanche, les hommes de Claude Julien affronteront les Devils au Centre Bell.

L'attaquant des Penguins Derick Brassard (bas du corps) ne disputera la rencontre. Kerby Rychel, fraîchement rappelé du Rocket de Laval, ne sera pas en uniforme.