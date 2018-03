P.K. Subban a réalisé le rêve d'un jeune Québécois

P.K. Subban a une fois de plus fait preuve d’une grande générosité plus tôt cette semaine quand il a accueilli le jeune Québécois Joseph Gauld Junior, à Nashville, par le biais de la Fondation Rêves d'enfants.

«Nous regardions souvent P.K. lorsqu'il jouait avec le Canadien de Montréal, a affirmé le père du garçon, Joseph Gauld, dans un reportage publié sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Un peu comme tout le monde à Montréal, on regardait les jeux spectaculaires de P.K. en famille et c'est comme ça que Junior l'a découvert. Le fait que Subban se manifeste lorsqu'il marque un but, qu'il soit dynamique, le fait qu'il mette de l'ambiance, qu'il ait du leadership, c'est tout ça qui a fait en sorte que Junior s'est mis à l'aimer.»

Âgé de 15 ans, celui qu’on nomme simplement «Junior» est atteint d'ataxie spinocérébelleuse et d'une déficience intellectuelle. Après avoir soumis son souhait le plus cher à la Fondation Rêves d'enfants, le garçon a pu rencontrer Subban.

En plus d’un dîner en compagnie de Subban et du capitaine des Predators de Nashville Roman Josi, «Junior» a assisté à deux entraînements et au match contre les Sharks de San Jose, jeudi soir, au Bridgestone Arena.

«P.K. lui a remis un chandail avec le nom de Junior inscrit à l'arrière, a précisé Natacha Louis-Charles, la mère du jeune homme. Il a signé son chandail. Junior a aussi reçu des rondelles autographiées.»

Avec l’aide de Jean-Pierre Dumont

Au cours de cette grande aventure, un autre Québécois a été impliqué puisque l’ancien joueur des Predators Jean-Pierre Dumont s’est occupé d’accueillir la famille à l’aéroport en plus de servir de traducteur pendant le dîner.

Évidemment, Subban a néanmoins su prononcer quelques mots en français comme son traditionnel «Bonjour, comment ça va?». Il a aussi parlé de poutine, entre autres, avec Junior. Le défenseur des Predators a également publié une photo de lui avec Junior et sa famille sur son compte Instagram pour souligner cette rencontre.