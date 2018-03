Stop the Bleed: une formation en cas de tueries

La fusillade qui a fait 27 morts, dont une vingtaine d'enfants dans une école primaire de Sandy Hook, aux États-Unis, est à l' origine d'un programme de formation médicale pour grand public qui vise à sauver des vies, lorsque le pire se produit.

On l'appelle Stop the Bleed qu'on pourrait traduire par «Arrêter l'hémorragie». C'est une formation cautionnée par la Maison-Blanche, offerte un peu partout aux États-Unis depuis 2015, et pour la première fois au Québec. L’atelier s’est déroulé jeudi dernier à l'école de Mortagne à Boucherville.

«Aussitôt qu'il y a une fusillade, il y a des victimes. Les victimes, elles sont confinées. Il faut agir vite auprès des blessés, pour contrôler l’hémorragie, contrôler le saignement, en attendant que les secours arrivent. Ça peut arriver dans une heure ou deux», fait savoir François Robert, formateur à Stop the Bleed au Québec.

Pour sauver des vies lors une fusillade, il faut savoir quoi faire, rapidement. C'est ce qu'enseignent ce policier et ce thérapeute, formateur de premiers répondants.

Arrêter les saignements

«On se concentre sur les trois méthodes pour arrêter le saignement. Une fois que c'est fait, les gens vont pouvoir pratiquer. Ça devient un peu une mémoire musculaire. Il faut toujours que ça reste simple. On minimise aussi le nombre d'étapes. Il faut que ce soit les mêmes gestes qui se répètent et que ça reste le plus simple possible, en cas de panique pour pas que les gens soient influencés», formule Marc-Antoine Doré, coordonnateur Stop the Bleed au Québec.

La province a connu de tristes épisodes de tireurs actifs dans des établissements d'enseignement. Il y a eu Polytechnique où 14 femmes ont été assassinées, l'Université Concordia, ou un professeur a tué quatre collègues avec une arme à feu, et le collège Dawson, où un tireur fou a tué une étudiante avant de tomber sous les balles d'un policier.

Depuis, de nombreuses écoles secondaires au Québec s'assurent, avec les policiers, que leurs étudiants connaissent les techniques de confinement en cas de tireurs actifs.

«On est sur l'équipe de premiers soins à l’école. Avoir une formation comme ça, c'est une première, c'est intéressant», a dit l’une des personnes formées. «Ça pourrait arriver dans le cas d'un tireur actif. Ça pourrait arriver aussi sur la route, n'importe quoi», ajoute une de ses collègues.

Les deux formateurs de Stop the Bleed veulent s'assurer que le personnel puisse sauver des vies en outillant ceux qui reçoivent cette formation. Ils pourront faire la différence dans toutes sortes de situations et pas seulement lorsque des tireurs actifs sont en cause.