Une tablette pour tester son alcoolémie dans les bars et restaurants du Québec?

Souffler gratuitement dans une tablette pour connaître son taux d’alcoolémie à la fin d’une soirée dans un resto-bar pourrait bientôt être une solution proposée au Québec pour contrer l’alcool au volant.

C’est du moins le souhait d’Alco Prévention Canada, une entreprise lavalloise qui œuvre depuis 28 ans dans la vente d’éthylomètres, qui aspire à calquer chez nous un programme testé avec succès dans une vingtaine de bars aux États-Unis par l’organisme BROADD (Bar and Restaurants Owners Against Drunk Driving).

«Ce n’est vraiment pas compliqué», explique le directeur général de l’entreprise québécoise, Stéphane Maurais, qui a développé l’ALCOLAB Testpoint, un éthylomètre sous forme de tablette ressemblant à un iPad.

Rapide et efficace

«Aux États-Unis, le serveur demande aux gens s’ils veulent se faire tester gratuitement avant de prendre le volant. On amène la tablette à la table, on prend une paille, on souffle, et on a le résultat qui apparaît en environ 7 secondes», expose-t-il.

Selon M. Maurais, l’impact s’est avéré très positif chez nos voisins du Sud. «Il y a eu une diminution de 44 % des arrestations en état d’ébriété dans un rayon de 5 km des bars qui ont participé», avance l’homme d’affaires.

L’éthylomètre coûte environ 2000 $, mais l’application permet à des commanditaires de faire de la publicité sur la tablette en question.

Aux États-Unis, par exemple, Lyft, compétiteur d’Uber, et Budweiser s’y sont associés.

«Pour le bar, au final, ça revient à environ 50 $ par mois», fait valoir M. Maurais, qui souhaite que le projet américain débarque au Québec. «On vise vraiment les restaurants lounge, comme, à Québec, le Cosmos, le Houston ou L’Atelier», dit-il.

«Emballée»

Le concept a «emballé» la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, qui estime que le programme pourrait voir le jour au Québec dans les prochains mois si les commanditaires sont au rendez-vous.

«C’est au goût du jour, comparé aux vieilles boîtes [éthylomètres] sur les murs. C’est plus interactif, a affirmé Renaud Poulin, directeur général de la Corporation, précisant que le programme sera bientôt présenté à ses membres. Il y a déjà des tenanciers de bars qui l’ont vu et qui veulent avoir le produit», a-t-il fait savoir.