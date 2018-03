Walmart présente ses excuses

La direction des magasins Walmart du Québec s’est excusée samedi pour la confusion créée cette semaine après l’annonce de la fin du programme d’intégration au travail de personnes handicapées.

À LIRE ÉGALEMENT

- Concert d'indignation contre Walmart

- La décision de Walmart décriée par des parents

- La sainte colère de Charles Lafortune contre Walmart

- «C’est épouvantable de faire ça», dit Charles Lafortune

- Québec se dit déçu de la fin d’un programme d’intégration chez Walmart

- Walmart met fin abruptement à un programme d’intégration au travail pour handicapés

Dans un courriel adressé à TVA Nouvelles, le vice-président Affaires corporatives de Walmart Canada, Robert Nicol, a avoué que la façon dont le changement avait été géré avait créé de la «confusion» et de la «déception».

«Nous nous en excusons très sincèrement», a-t-il dit.

Il a par ailleurs annoncé que son entreprise travaillait à offrir du soutien aux travailleurs touchés.

«Pour la suite, nous travaillerons avec toutes ces personnes, leurs familles et les organismes de services sociaux locaux pour trouver de nouveaux arrangements qui offriront du soutien aux participants, et cela inclut la possibilité d'embaucher directement ces personnes», a-t-il fait savoir.

Barrette pas convaincu

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a réagi aux excuses de Walmart Canada en les interpellant sur Twitter.

«Je n'ai qu'un seul message pour la direction de Walmart: je ne vous crois pas», a-t-il écrit en début d’après-midi samedi.

Le gouvernement Couillard s’était dit «déçu» de la décision de Walmart vendredi.

«Cette décision de Walmart est à l'opposé des actions de notre gouvernement, et nous tenons à réaffirmer que chaque jour, le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que ses nombreux partenaires travaillent pour offrir aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme plusieurs mesures qui permettent de développer leurs compétences vocationnelles et de s'accomplir dans un environnement de travail qui deviendra un milieu d'appartenance pour plusieurs d'entre eux», pouvait-on lire, notamment, dans un communiqué.

Voici l’intégralité du courriel de Walmart

«Au Québec, nous soutenons la formation professionnelle pour les personnes ayant des déficiences depuis de nombreuses années et nous nous engageons fermement à continuer à le faire dans le futur.

La semaine dernière, nous avons avisé des agences locales du Québec que nous ne pourrions malheureusement plus participer au programme de formation professionnelle volontaire dans sa forme actuelle.

Notre objectif était de trouver d'autres moyens d'aider les personnes dans ces programmes, y compris l'emploi direct.

De toute évidence, la façon dont nous avons géré ce changement a créé de la confusion et de la déception, et nous nous en excusons très sincèrement.

Nous avons entendu les préoccupations soulevées ces derniers jours par les participants du programme, leurs familles et la communauté.

Pour la suite, nous travaillerons avec toutes ces personnes, leurs familles et les organismes de services sociaux locaux pour trouver de nouveaux arrangements qui offriront du soutien aux participants, et cela inclut la possibilité d'embaucher directement ces personnes.

Walmart est fière de faire partie de la communauté du Québec et de soutenir des organismes tel qu’Opération Enfant Soleil, Moisson Montréal, le Club des petits déjeuners et la Croix-Rouge, de même que des centaines d'organismes locaux qui reçoivent chaque année des millions de dollars pour leurs efforts importants dans la communauté.»