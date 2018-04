Art contemporain: la Biennale de Montréal déclare faillite

La Biennale de Montréal (BNL), qui organisait des expositions d’art contemporain canadien et international sur une base bisannuelle à Montréal, a déclaré faillite en février dernier, avec un déficit de plus de 230 000 $ jugé trop important pour la continuité de ses activités.

La nouvelle a été médiatisée jeudi par le magazine Canadian Art dont la fondation est un des créanciers de BNL.

Selon un document juridique préparé par le syndic nommé dans ce dossier, soit Restructuration Deloitte inc., «depuis l’année financière 2016, la Société [BNL] n’a pas été en mesure de créer l’équilibre budgétaire nécessaire pour la production de ses événements». «Selon la direction, le domaine de la philanthropie est très compétitif et les causes nécessitant du soutien sont nombreuses [...]. Dans les mois précédant la faillite, BNL était donc dans l’incapacité de générer les produits nécessaires au soutien de ces événements par les campagnes de financement et les démarches personnalisées, notamment en raison des coûts élevés pour perpétuer [...] ceux-ci.»

La Biennale de Montréal avait été mise en place en 1998 par le Centre international d’art contemporain de Montréal (CIAC). En 2013, la Biennale s’est séparée du CIAC en devant un organisme à but non lucratif indépendant, tout en s’associant au Musée d’art contemporain de Montréal pour la tenue de ses événements.

L’avenir de la Biennale était incertain depuis plusieurs mois. Selon un communiqué de BNL datant de juillet 2017 cité par le magazine «Canadian Art» dans son récent article, l’édition 2016 s’était soldée par «un manque à gagner budgétaire significatif qui constituera un défi pour l’organisation». En avril 2017, il avait été rapporté que des artistes et des travailleurs à contrat n’avaient pas encore été payés quatre mois après la clôture de l’édition 2016.

Dans les documents relatifs à la faillite déclarée le 9 février dernier, on apprend que BNL doit plus de 259 000 $ à une trentaine de créanciers non garantis. Le plus important montant non payé par BNL à un créancier, soit à l’entreprise montréalaise de transport d’œuvres d’art Pacart, est de 86 253 $. Visa Desjardins est un autre des créanciers importants dans le dossier de BNL avec une dette non remboursée de plus de 43 000 $.

Le syndic de faillite a calculé que l’actif de BNL ne s’élevait qu’à 28 278 $ seulement, un montant correspondant à de l’argent dans des comptes de banque. En soustrayant l’actif du passif, le déficit de BNL s’élève à 230 724,10 $, selon les documents de Restructuration Deloitte inc.

Dans son article de jeudi, le magazine «Canadian Art» a rapporté que le Musée d’art contemporain de Montréal, qui s’était associé à BNL pour la tenue de la Biennale ces dernières années, n’a pas l’intention de reprendre le flambeau à court terme, en raison d’un projet de rénovations majeures qui débutera dans ses installations du centre-ville en 2019.