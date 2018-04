Cellulaire au volant: un message qui ne passe pas, déplore une veuve

La veuve d’un camionneur mort après avoir utilisé son cellulaire au volant est stupéfaite de voir à quel point les gens, incluant son entourage, banalisent l’utilisation du téléphone en conduisant.

«Deux ans plus tard, je réalise que tous les proches de Jimmy parlent comme s’il avait été malchanceux lors de son accident, comme si c’était normal qu’il ait utilisé son cellulaire, que sa mort était plutôt attribuable au fait qu’il y avait du trafic ce jour-là et qu’il a dû freiner brusquement», confie Marie-Chantale Daigle.

L’accident de Jimmy Rotondo est survenu le 3 mars 2016 sur l’autoroute 13 à Laval.

Le camionneur a embouti violemment l’arrière d’un autre poids lourd et la cabine de son véhicule s’est retrouvée complètement écrasée.

Le couple attendait alors son premier enfant.

Glace noire

Même si le coroner Michel Ferland indique clairement dans son rapport qu’il a été distrait par son cellulaire peu avant l’impact fatal, son entourage ne semble pas être capable de se l’admettre.

«Les gens voient l’accident comme si Jimmy avait dérapé sur une plaque de glace noire, illustre Mme Daigle. Ils voient ça comme une situation qui arrive, que tu ne peux pas contrôler, comme si c’était normal d’utiliser son cellulaire au volant.»

Effet de courte durée

Peu après l’accident, les proches de Jimmy Rotondo étaient très sensibilisés aux dangers d’utiliser son téléphone en conduisant et la grande majorité d’entre eux avaient cessé de le faire.

Or, plus les mois passaient, plus leur sensibilité face à ce fléau s’atténuait, se désole Marie-Chantale Daigle.

«Aujourd’hui, la plupart de ses amis textent à nouveau au volant», dit-elle.

Pour l’instant, son petit James, âgé d’un an et demi, n’a pas conscience qu’il grandit sans son papa.

Or, la jeune mère vit chaque jour avec le souvenir de son conjoint, puisque son garçon reproduit naturellement toutes les mimiques de son père, qu’il n’aura tristement jamais eu la chance de connaître.