«C’est comme quelqu’un qui fait sauter une bombe» - un résidant

Luc Lemieux de Saint-Pie en Montérégie s’est fait réveiller abruptement cette nuit. Un bruit d’explosion l’a tiré de son sommeil. Le feu était pris chez ses voisins. En raison des forts vents, l’incendie a aussi gagné son triplex. C’était sauve-qui-peut.

«Ça fait 18 ans que j’habite là. Il y a eu une grosse explosion et des lueurs de feu. J’ai regardé l’heure, il était 4h04. Je me demandais ce que c’était, c’était comme un vent avec du feu, ça sifflait très fort. Le feu était dans ma fenêtre», a raconté M. Lemieux à TVANouvelles.

«Le boum a été tellement fort, la vibration, c’est comme quelqu’un qui fait sauter une bombe. Je pensais que quelque chose était tombé sur la maison ou qui avait explosé sur la maison», ajoute avec aplomb Luc Lemieux.

Toute la maison en flammes

En ouvrant la porte, l’homme a vu que le triplez voisin était en flammes. «Quand j’ai vu ça, je me suis dit que la personne qui demeure là ne pouvait pas s’en sortir. Toute la maison était en flammes. Nous sommes sortis le plus vite possible», ajoute-t-il.

Il a ramassé en vitesse ses clefs, son chat et il sortit de chez lui. «On n’était même pas capable d’approcher, le feu était tellement fort, il était déjà pris dans la toiture, la corniche, les bardeaux levaient», illustre l’homme.

«Mon voisin Jacques et moi, on est allé aider les voisins à sortir comme on a pu. En dedans de 15 minutes, tout le toit chez moi était en feu.»

Origine suspecte

Un homme a été blessé dans l’incendie des deux triplex qui est d’origine suspecte. Une enquête a été ouverte.

Luc Lemieux n’a plus de chez lui, mais il prend les choses avec philosophie. «Où il y a de la vie, il y a de l’espoir. J’ai de bons amis qui ont toujours été là dans les moments difficiles, ça va être le temps qu’ils fassent signe», fait-il savoir.