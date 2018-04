Le Canadien flanche une fois de plus

Sortant du banc des pénalités après que ses coéquipiers eurent résisté à une séquence à 5 contre 3 du Canadien, Taylor Hall a touché la cible en échappée pour procurer une victoire de 2-1 aux Devils du New Jersey, dimanche à Montréal.

Grâce à ce but qui brisait l’égalité, Hall a obtenu un point dans un huitième match de suite. Il revendique six filets et 13 points au cours de cette série. Il s’agissait par ailleurs d’un 12e filet en infériorité numérique pour la formation de Newark, un sommet dans la Ligue nationale.

Avec ce gain, les visiteurs se sont approchés à un seul point des Flyers de Philadelphie et du premier rang des équipes repêchées de l’Association de l’Est en vertu d’un dossier de 42-28-9 et de 93 points.

Le Tricolore a pour sa part subi une 12e défaite en 15 matchs.

Peu d’action

Les partisans présents au Centre Bell ont été témoins de peu d’action au début de la rencontre.

Daniel Carr a été l’auteur de la première bonne chance de marquer pour le CH, son tir atteignant la barre transversale. Ce n’était que partie remise pour lui, qui a marqué d’un tir des poignets précis lors d’un jeu de puissance, à quelques secondes de la fin du premier engagement.

Les Devils ont contesté le but pour hors-jeu, mais les officiels n’ont pas renversé la décision rendue sur la glace. Les visiteurs ont ainsi écopé d’une pénalité mineure pour avoir retardé la rencontre.

Après un deuxième tiers sans filet, Nico Hischier a créé l’égalité en faisant dévier un tir de Sami Vatanen, alors que seulement 26 secondes s’étaient écoulées en troisième.

Le Suisse s’est ensuite mis en marche. Il a toutefois été frustré par la jambière gauche de Carey Price lorsqu'il s'est retrouvé en échappée, puis son lancer a atteint le poteau quelques instants plus tard.

Par ailleurs, Price prenait part à un 556e match en carrière, rejoignant Jacques Plante au premier rang de l’histoire de la concession à ce chapitre. Il a repoussé 29 rondelles. De l’autre côté. Keith Kinkaid a été mis à l’épreuve à 26 reprises.

En bref

Claude Julien dirigeait un 1100e match en saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il montre un dossier de 582-378-10-130.

Kerby Rychel disputait sa première partie avec le Tricolore, profitant d’une blessure subie par Charles Hudon pour intégrer la formation.

Le Canadien a par ailleurs rendu hommage au regretté Rusty Staub en tenant un moment de silence. L’ancien joueur des Expos de Montréal est décédé jeudi.

Le Canadien recevra les Jets de Winnipeg pour son dernier match local en 2017-2018, mardi. Les Devils accueilleront le même jour les Rangers de New York.