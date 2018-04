Le rôle de Joey ne devait pas être joué par Katie Holmes

Si Katie Holmes a incarné Joey Potter dans la série culte Dawson, ce n’était pas à l’origine ce qui était prévu. L’actrice a envoyé son audition à la dernière minute, ce qui a tout changé. En effet, au départ, c’est Selma Blair qui aurait dû incarner le personnage !

Le créateur de la série, Kevin Williamson, vient de le révéler. «J’adorais vraiment Selma, bien sûr, puis j’ai eu la vidéo tournée dans le sous-sol de la famille Holmes à Toledo dans l’Ohio. Et quand cette vidéo est arrivée, ça a changé toute ma vie», a-t-il confié à Entertainment Weekly.

Kevin Williamson a fait cette révélation alors que les acteurs Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson et James Van Der Beek, entre autres, se sont retrouvés pour une séance photo afin de célébrer les 20 ans de la série en couverture du magazine Entertainment Weekly.

Le créateur a également révélé que Katherine Heigl a auditionné pour le personnage incarné par Michelle Williams, Jen Lindley. «Elle avait l’air un tout petit peu plus âgée, je pense, à cette époque, ou quelque chose comme ça. Même si elle était plus jeune, elle était plus mature», a-t-il ajouté