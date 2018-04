Les duels de l’harmonie

Pour cette dernière ronde des duels de «La Voix», dimanche soir à compter de 19h à TVA, les coachs ont, semble-t-il, jumelé des candidats qui sont de la même famille et dont les voix se marient parfaitement bien.

Au début de la soirée, Éric Lapointe et Alex Nevsky ont encore un vol dans leur manche, alors que Garou et Lara Fabian ont épuisé leurs possibilités.

«On va être témoin du vol le plus tardif de l’histoire de l’émission, a indiqué Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission. Le candidat était déjà dans les coulisses lorsqu’un des coachs a appuyé sur son bouton. Le candidat était d’ailleurs complètement décontenancé, mais en même temps très heureux de la tournure des événements. Il reste donc dans l’aventure.»

Le menu musical de la soirée s'étendra de Pink à Francis Cabrel, en passant par La Chicane et Sam Smith.

Un des duels va, encore une fois, provoquer beaucoup d’émotion. «Dès la première répétition autour du piano, le duo va donner des frissons au coach et au mentor, a dévoilé le producteur. C’est comme si ces deux candidats étaient faits pour chanter ensemble, à tel point que le coach décide de ne rien toucher à leur interprétation. C’est la première fois qu’on voit ça aux duels depuis la première saison.»

L'identité des derniers candidats étant connue, on sait qu’on va revoir le jeune Samuel Babineau qui va monter pour la seconde fois sur une scène. «On se rappelle que, pour son audition à l’aveugle, c’était la toute première fois de sa vie que le jeune chanteur montait sur une scène. Il a commencé à chanter depuis seulement un an et demi», a rappelé Stéphane Laporte.

À l’issue de ces derniers duels, les équipes compteront huit candidats dans leurs rangs. Chaque coach devra choisir cinq candidats qui iront directement aux directs pour les quarts de finale, alors que les trois autres seront mis au ballottage lors des chants de bataille. Un seul des trois sera repêché pour aller aux directs.