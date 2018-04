L'Impact l'emporte à Seattle

Un but de Jeisson Vargas a fait la différence dans une victoire de 1-0 de l’Impact contre les Sounders, samedi soir, à Seattle.

Le match était présenté en direct à TVA Sports.

EN DÉTAIL

Deuxième demie

84e minute | Changement pour les Sounders, Nouhou prend la place de Waylon Francis

81e minute | Changement pour l'Impact, Alejandro Silva prend la place de Ken Krolicki

74e minute | Evan Bush (IMFC) doit se signaler de nouveau, sur une tête de Svensson

74e minute | Changement pour les Sounders, Alex Roldan prend la place de Bwana

72e minute | Changement pour l'Impact, Anthony Jackson-Hamel prend la place de Vargas

69e minute | Will Bruin (SEA) prend un bon tir, mais Evan Bush veille au grain

60e minute | BUT - Jeisson Vargas (IMFC) marque son deuxième filet de la saison à la suite d'une belle action amorcée par Saphir Taïder et Ignacio Piatti

49e minute | Nicolas Lodeiro (SEA) prend une frappe du gauche, rate la cible de peu

46e minute | Début de la deuxième demie. Changement pour les Sounders, Jordan McCray prend la place de Magnus Wolff Eikrem

Première demie

38e minute | Daniel Lovitz (IMFC) s'énerve à la suite d'un contact brutal avec Kelvin Leerdam (SEA), l'arbitre va à la reprise et attribue un rouge au joueur des Sounders. Lovitz reçoit un jaune pour réaction exagérée sur la séquence. On constate plus tard que Leerdam a donné une gifle à Lovitz après la séquence, ce qui est interdit

32e minute | Ignacio Piatti (IMFC) est victime d'une faute, l'Impact obtient un coup franc: Jeisson Vargas l'envoie dans le mur

16e minute | Roman Torres (SEA) commet une faute à l'endroit de Ken Krolicki, l'Impact obtient un coup franc. Jeisson Vargas prend le tir, force Stefan Frei à réaliser un bel arrêt

13e minute | Nicolas Lodeiro (SEA) prend un tir du haut de la surface, la balle passe un peu au-dessus de la cage

11e minute | Jeisson Vargas (IMFC) prend un tir de loin, mais le gardien Stefan Frei (SEA) doit quand même se méfier

8e minute | Les Sounders menacent, Will Bruin y va d'une frappe qui rate la cible de peu

1ère minute | Début du match