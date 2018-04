Ouvert ou fermé?

En raison du congé de Pâques, plusieurs services et commerces sont tenus de fermer leurs portes. Voici ceux qui le sont et ceux qui restent ouverts dimanche et lundi.

Dimanche de Pâques

Ouverts

-Restaurants, pharmacies, petites épiceries, stations-service et dépanneurs

-Succursales de la SAQ, sauf quelques exceptions

-Métro et autobus

-Biodôme, Insectarium, Jardin botanique

-Planétarium Rio Tinto Alcan (fermeture à 17 h)

-Grande Bibliothèque (Bibliothèque et archives nationales du Québec)

-Marchés publics Jean-Talon, Atwater, Maisonneuve et de Lachine

Fermés

-Centres commerciaux

-Supermarchés et magasins à grande surface

-Bureaux municipaux et gouvernementaux

-Postes Canada

Lundi de Pâques

Ouverts

-Restaurants, pharmacies, petites épiceries, stations-service et dépanneurs

-Succursales de la SAQ, sauf quelques exceptions

-Biodôme, Insectarium, Jardin botanique

-Planétarium Rio Tinto Alcan (fermeture à 17 h)

-La plupart des caisses et banques

-Métro

-Autobus (les horaires ont toutefois subi quelques changements en raison du congé pascal)

-Marchés publics Jean-Talon, Atwater, Maisonneuve et de Lachine

Fermés

-Bureaux municipaux

-La plupart des points de service provinciaux et fédéraux

-Postes Canada

La collecte des déchets et des matières recyclables sera maintenue selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements de Montréal. Certaines installations sportives et culturelles pourraient rester ouvertes, mais avoir un horaire différent, selon les arrondissements.

Les bornes de stationnement restent payantes comme à l’habitude et les panneaux d’interdiction de stationnement demeurent également en vigueur. La Ville de Montréal avise par ailleurs les Montréalais que plusieurs panneaux d’interdiction de stationnement pour permettre le nettoyage par les balais mécaniques des chaussées et des trottoirs entrent en vigueur le 1er avril et ce, jusqu’au 1er décembre.