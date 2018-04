Paul St-Pierre Plamondon devient Rocky pour attirer les jeunes

Après un affrontement avec Jean-François Lisée dans une course à la direction, Paul St-Pierre Plamondon a un nouveau combat: intéresser les jeunes à la politique.

En parodiant le film «Rocky IV» dans une capsule vidéo mise en ligne ce dimanche, il veut attirer l'attention des 18 à 40 ans pour atteindre son objectif.

«C'est pour sortir tous les groupes d'âge du désintérêt de la politique alors qu'on est à six mois d'un scrutin très important, mentionne le candidat à l’investiture dans Prévost pour le Parti québécois. Des choix fondamentaux aux niveaux de la santé et de l'éducation, des transports et de l'environnement.»

Dans sa capsule, il reprend des scènes iconiques du drame sportif dans lequel le personnage de Sylvester Stallone va s’entraîner dans la campagne russe en prévision de son combat contre un boxeur soviétique.

«C'est un beau test, juge-t-il. Comment vont réagir ceux qui savent peut-être même pas c'est qui, Rocky? Le format, je pense, est assez dynamique. Donc, je pense que ça va plaire.»

Une investiture à gagner

Avant de penser aux élections de l’automne, M. St-Pierre-Plamondon doit d’abord remporter l'investiture dans la circonscription de Prévost. Il espère «convaincre les gens de donner un peu de temps à s'intéresser aux propositions des partis» et moins aux sondages et aux rumeurs.

«Si je réussis à avoir l'attention des gens, je demande trois minutes par semaine, j'aurai accompli quelque chose», estime le politicien.

«On s'intéresse peut-être à la politique d'une façon qui est différente, des fois moins partisane, dit Frédérique St-Jean, candidate à la présidence de l’aile jeunesse du PQ. Je pense qu'il faut leur montrer, par des vidéos comme ça un peu folles.»

Paul St-Pierre-Plamondon mettra en ligne une nouvelle vidéo tous les dimanches, dans laquelle il décortiquera un enjeu électoral et les différentes propositions des partis.

«C'est un produit qui est original, qui est le fun, qui est amusant. On le sort un 1er avril, mais ce n’est pas une blague, il va vraiment se présenter dans Prévost», mentionne Philippe-Olivier Contant, le vidéaste derrière les images.

-D’après le reportage de Charel Traversy