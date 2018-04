Piratage dans des commerces de la Compagnie de la Baie d'Hudson

Des données de cartes bancaires de clients des commerces Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5TH et Lord & Taylor, des chaines appartenant à la Compagnie de la Baie d'Hudson, ont été piratées, a annoncé l'entreprise dimanche.

Selon la Baie d'Hudson, la brèche de sécurité touche les trois chaines en Amérique du Nord, mais ne semble pas affecter les clients d'autres bannières de la Compagnie, comme HBC Europe, Home Outfitters et Hudson's Bay/La Baie d’Hudson. Les plateformes électroniques de l'entreprise auraient aussi été épargnées.

Dans un communiqué, l'entreprise a précisé que la problématique a été cernée et que des mesures ont été prises pour la circonscrire.

«Lorsque nous en saurons plus sur les faits, nous contacterons nos clients rapidement et offriront à ceux affectés des services gratuits de protection d'identité», a mentionné la Compagnie de la Baie d'Hudson, en précisant que seules des informations bancaires semblent avoir été dérobées.

La Compagnie incite ses clients à vérifier leurs comptes bancaires pour vérifier qu'aucune transaction louche n'y apparaît et assure qu'ils ne seront pas tenus responsables s'ils ont été victimes d'une fraude.

L'entreprise a ouvert une enquête, en partenariat avec les autorités, les banques et les compagnies de crédit.