Tollé sur Facebook pour des propos déplacés contre Charles Lafortune

Une entreprise de Rivière-du-Loup a dû présenter ses excuses sur les réseaux sociaux, dimanche, après qu’un de ses employés eut tenu des propos pour le moins controversés sur Facebook.

L’employé en question, Sébastien Rioux, a envoyé un message privé sur Facebook à l’animateur Charles Lafortune - que ce dernier a par la suite partagé – dans lequel il lui dit qu’il a vu sa «monté (sic) de lait» à propos des magasins Walmart qui avaient décidé de mettre fin à un programme d’employabilité de personnes handicapées.

L’internaute a interpellé l’animateur, qui est père d’un enfant autiste, en s’attaquant à cet aspect privé de sa vie et en écrivant notamment: «farme (sic) don (sic) ta gueule Lafortune».

Charles Lafortune a partagé le message en l’accompagnant de la phrase suivante: «Le gagnant du jour!!!».

Le message semble avoir été retiré depuis, mais cet affichage a entraîné de nombreuses réactions sur le réseau social de personnes complètement outrées des propos de Sébastien Rioux. Plusieurs abonnés de Facebook s’en sont alors pris à l’employeur de Sébastien Rioux dont le nom est mentionné dans son profil Facebook, soit la compagnie Campor Environnement inc., spécialisée entre autres dans le nettoyage environnemental.

Vers 18 h, dimanche, le directeur général de Campor, Patrick Gagnon, a publié un communiqué sur son compte Facebook pour s’excuser du comportement de son employé.

«Les dirigeants de Campor Environnement inc. comprennent tout-à-fait (sic) les réactions des internautes qui font suite aux déclarations d'un de ses employés sur Facebook et plus encore, ils désaprouvent (sic) totalement les propos qui ont été tenus. [...] Même si cette personne n'est pas actuellement au travail - il est en arrêt de travail depuis quelques mois -, nous tenterons de la rencontrer pour exiger sa version des faits. Croyez nous, nous agirons avec diligence.»

M. Gagnon a rappelé que, lors de son embauche, tout employé passe en revue les valeurs de l'entreprise parmi lesquelles il y a «LE RESPECT». «Or, nous observons tous un manque flagrant de respect et de compréhension quand de tels commentaires sont diffusés sur le Web», a-t-il souligné.