Vous voulez déverrouiller votre cellulaire, léchez-le!

Voyez la vidéo en anglais ci-haut.

Vous avez utilisé un code, puis votre empreinte digitale et peut-être la reconnaissance faciale avec votre cellulaire afin de le déverrouiller. Une compagnie spécialisée en sécurité offre maintenant une nouvelle technologie biométrique: le déverrouillage à l’aide de l’empreinte de votre langue.

Puisque votre langue et vos papilles sont uniques, Pindrop vous propose de lécher votre appareil afin de déterminer votre identité et d'ouvrir votre téléphone. Plus des risques de fraude ou de vol d’identité promet l’entreprise dont le siège social est à Atlanta.

L’idée vous dégoûte! Il y a de quoi! Pindrop a conçu sa publicité pour s’amuser. Poisson d’avril!