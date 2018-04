Angelina Jolie serait à nouveau en couple

Angelina jolie, 42 ans, et Brad Pitt, 54 ans, ont annoncé leur divorce en 2016 et doivent encore finaliser leur séparation.

Toutefois, d’après Entertainment Tonight, l’actrice serait déjà passée à autre chose. Elle serait actuellement en couple avec un agent immobilier. «Brad et Angie sont tous les deux très discrets sur leur vie relationnelle, a confié une source à la chaîne télévisée. Angie a dit à des amis qu’elle ne se sentait pas encore prête à sortir avec quelqu’un, mais elle a fréquenté un homme très beau et plus âgé qui est agent immobilier. Ce n’est en aucun cas une célébrité ou une personne connue.»

Le proche a ajouté que la nouvelle romance d’Angelina Jolie ne serait «pas sérieuse», mais que l’homme mystérieux l’aiderait à se remettre de sa peine de coeur.

Angelina Jolie et Brad Pitt ont six enfants ensemble, et d’après la source, ils essaieraient de faire ce qu’il y a de mieux pour Maddox, 16 ans, Zahara, 13 ans, Pax, 14 ans, Shiloh, 11 ans, et leurs jumeaux de neuf ans, Knox et Vivienne. «Les gens disent qu’ils vont se remettre ensemble, mais cela n’arrivera jamais», a repris la source. Avant d’ajouter: «Les choses entre Brad et Angie se sont vraiment mal finies, et bien qu’ils aient tenté de faire une thérapie avec les enfants, ils peuvent à peine rester dans la même pièce ensemble.»

Une autre source a confié au média que Brad Pitt avait également commencé à voir d’autres femmes de son côté. «Il est très discret à propos des personnes qu’il fréquente, mais il continue à sortir de temps à autre. Les femmes qu’il voit ne sont pas célèbres. Le couple est toujours en plein dans les démarches pour finaliser le divorce», a ajouté le témoin.