Cinq ou six noms significatifs bientôt annoncés

La chasse aux vedettes n’est pas tout à fait terminée. Au moins cinq ou six «noms significatifs» vont s’ajouter très bientôt à la programmation 2018 du Festival d’été.

Le travail du programmateur Louis Bellavance n’était pas terminé quand il a annoncé la venue des Foo Fighters, Neil Young, The Weeknd et Lorde, le mois dernier. Au cours des dernières semaines, il a multiplié les appels et les courriels pour combler la vingtaine de cases qui demeuraient vides dans sa grille horaire.

Plus que quelques artistes

Lorsque Le Journal de Québec lui a parlé, il y a quelques jours, la ligne d’arrivée était en vue. Il ne lui manquait que quelques artistes à signer.

«Ça peut aller assez vite. Je vais donner le “go” à Samantha (McKinley, la directrice des communications, chargée de faire les annonces) très bientôt.»

Des places demeurent notamment libres en première partie de Future, Shawn Mendes, Avenged Sevenfold et Patrice Michaud, sur les plaines d’Abraham. La case horaire du 11 juillet, au parc de la Francophonie, est encore entièrement vierge. La tête d’affiche du lendemain soir, au même endroit, est aussi inconnue.

«Ça va être une belle annonce. On va avoir cinq ou six noms significatifs», promet Louis Bellavance.